Как перестать уставать? Что делать для большей энергии организма?

Современный ритм жизни, экология, стрессы, плохой сон – все это не может не отразить на общем состоянии организма. Как переставать уставать? Наверняка, вы уже не раз задавали себе этот вопрос. Вечером, сидя у телевизора, наблюдая, как дети переворачивают все вверх дном, мы задумываемся: «откуда у них столько энергии? Ее бы, да в нужное русло». Но что делать, если просыпаясь, мы уже чувствуем усталость?

Как побороть усталость?

Очень важно высыпаться. Ложитесь спать не тогда, когда уже глаза сами закрываются, а в определенное время. Со временем вы привыкнете засыпать не в час ночи, а в 23 или еще лучше в 22:00.

Перед сном проветривайте помещение или спите с приоткрытым окном. Это первый шаг на пути к утренней бодрости и свежести.

Проснувшись, потянитесь, сделайте несложную гимнастику и выпейте стакан чистой воды. Теперь можно приступить к сборам на работу и позавтракать. Завтрак – основной прием пищи. Творог, йогурт, каша, фрукты, сок обязательно зарядят вас энергией.

Неплохо, если утром вас порадует любимая музыка. Если вы не опаздываете на работу, пройдите один квартал пешком. Утренняя прогулка обязательно пойдет вам на пользу.

Не забудьте пообедать, для обеда не выбирайте жирные блюда, иначе ваш уровень бодрости резко упадет, и вы захотите поспать после сытного обеда. А вам еще нужно сделать много дел.

Улыбайтесь, не переживайте по мелочам, общайтесь с приятными людьми. Вечером прогуляйтесь с семьей по парку, сходите в бассейн, посмотрите мелодраму. Не забудьте про легкий ужин и теплый душ.

В спальне можно положить хлопчатобумажный платочек, предварительно капнув на него пару капель эфирного масла лаванды. Оно отлично успокаивает. Главное – не проспите утром.

Ставьте себе цели, пусть маленькие, добивайтесь их и вы увидите, как интересно жить, как хочется что-то делать.

Если вы чувствуете, что усталость преследует вас постоянно, пропейте курс витаминов. Возможно, именно авитаминоз заставил вас задуматься о том, как перестать уставать. Больше времени проводите на свежем воздухе, правильно питайтесь, занимайтесь спортом, найдите интересное увлечение и ваша жизнь обретет новые краски.

В большинстве случаев, хроническая усталость является результатом монотонной жизни. Внесите разнообразие, сделайте то, о чем давно мечтаете, получайте положительные эмоции, и ваша жизненная энергия вновь будет зашкаливать.

Если проблема находится намного глубже, посетите врача, спросите, что делать для большей энергии организма. Пропейте настойку элеутерококка.

Пересмотрите свой круг общения, если требуется – сузьте его, оставив только тех, общение с которыми доставляем вам только удовольствие. Весь негатив гоните прочь.

Уделяйте время и внимание себе. Если вы – многодетная мама и после работы спешите домой, а там вас ждет голодный муж, уборка, уроки, хроническая усталость уже давно стала нормой. Поговорите с мужем, попросите о помощи, приучите детей к самостоятельности, объясните, что вы тоже устаете.

Сходите с мужем с театр, не думая о том, что приготовить завтра. Посетите выставку с подругой, сделайте новую прическу и маникюр. Не забудьте про шоппинг – настоящее лекарство от всех недугов. Полюбите себя, не зацикливайтесь на домашних проблемах. Поверьте, мужу и детям приятнее будет видеть цветущую женщину, а не загнанную лошадь.

Если вы заметили, что очень сильно устаете от работы, возьмите отпуск или смените работу. Помните, работа должна доставлять удовольствие, а не выжимать все соки.