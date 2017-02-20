Виртуальная реальность заменила анестезию

Виртуальной реальностью дополняют компьютерные игры и даже книги, но кто бы мог подумать, что ее можно использовать в медицине.

Мексиканский хирург Хосе Луис Моссо применяет местную анестезию и отвлекает пациентов с помощью гарнитуры ВР, сообщает The Atlantic.

Такой подход, по словам хирурга, снижает стресс и дает возможность уменьшить дозы обезболивающих.

Вместо общего наркоза и сильнодействующих успокоительных, которые могут быть вредными для нервной системы, доктор развлекает пациентов виртуальной реальностью в высоком разрешении, это помогает им меньше нервничать и легче переносить процедуры, даже при местном обезболивании.

Впервые этот метод был применен Хантером Хоффманом и его командой в Университете Сиэтла, Вашингтон, США. Но, не смотря на свою эффективность, новшество не обрело популярность. Следовательно, Хосе Луис — первый врач, активно использующий эту технологию.