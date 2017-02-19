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Какие продукты повышают гемоглобин?

19.02.17 17:36Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Как повысить гемоглобин?

Возможно, покажется удивительным, но рекордное количество железа содержится в тахинной и подсолнечной халве.

По заверениям врачей именно печень, мясо (говядины, парной телятины, кролика) повышают гемоглобин в максимальной степени, тем более, что железо весьма активно всасывается организмом именно из животных продуктов. Причем печень не следует обжаривать слишком хорошо.

Кроме того, в число врачебных рекомендаций нередко включаются язык и почки. Когда начинается сезон земляники и клубники, следует посвятить себя поеданию этих ягод. Весьма богата необходимыми веществами для поднятия гемоглобина пророщенная пшеница или иные пророщенные злаки. Хороша вся листовая зелень.

Пейте шиповник, его нужно заваривать в термосе, а кипятить не нужно, следует сберечь все витамины и микроэлементы. По паре стаканов в день его следует употребить. Неплохо добавлять в этот напиток мед и лимонный сок.

В число иных блюд, способствующих повышению гемоглобина, относятся пшеничные отруби, куриные желтки, пивные дрожжи, абрикос, черника, свекла.

Полезно пить и свекольный и морковный сок или их смесь.

К этому списку с полным основанием можно добавить красную и черную икру, морскую сухую капусту, толокно, бобовые, кунжутные и тыквенные семечки, такие сухофрукты, как финики, курага, груша, изюм, урюк и чернослив, шоколад и какао.

При пониженном гемоглобине считается, что следует употреблять гранат, несмотря на не слишком высокое содержание в нем железа.

Не следует забывать и о хурме, яблоках и кизиле, кедровых и грецких орехах, которых необходимо потреблять по сто граммов в день с чайной ложкой меда. Полезны корни и стебли одуванчика.

Из круп предпочтение следует отдать гречке и овсянке.

В каких продуктах находится больше всего железа?

Если сравнивать продукты между собой, то максимальная концентрация железа в миллиграммах на сто граммов продукта обнаруживается в тахинной (50,1) и подсолнечной (33,2) халве, свиной печени (29,7), сушеных яблоках (15,0), грушах и черносливе (по 13,0), кураге (12,0), урюке и какао-порошке (по 11,7), шиповнике (11,0), говяжьей печени (9,0), почках (7,0), языке (5,0) и мозгах (6,0), чернике (8,0), толокне (5,0), желтке (5,8).

В свинине, крыжовнике, малине железа заметно меньше – от 1,5 до 1,7 мг/100г.

Рекомендации для повышения гемоглобина

Следует обязательно учесть, что железо максимально активно всасывается в присутствии витамина С. Поэтому обогащайте свой рацион цитрусовыми, в том числе соком, черной смородиной, клюквой и другими фруктами и ягодами, богатыми аскорбиновой кислотой. Кальций тормозит всасывание железа, то есть при пониженном гемоглобине следует молочные и иные продукты, богатые кальцием употреблять умеренно.

Повышать гемоглобин мешают стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни, отсутствие регулярных прогулок на свежем воздухе, полноценного отдыха, употребление кофе, чая, кока — колы, вымывающих железо из организма.

При запущенной болезни или неадекватном лечении, при весьма низком уровне гемоглобина, правильный подбор продуктов необходим, но он уже мало повлияет на процесс выздоровления, может лишь быть дополнительным позитивным фактором. Необходим продолжительный лечебный процесс.

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