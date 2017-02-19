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Медики назвали неожиданные причины рака

19.02.17 15:43Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Рак стал настоящим бичом нашего времени. Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году количество заболевших раком возрастет чуть ли не вдвое.Почему же болезнь продолжает «косить», казалось бы, здоровых людей, заботящихся о своём здоровье? Оказалось, причины рака притаились в самых неожиданных вещах.

Диеты

Желание оставаться стройным и стремление следить за своим телом толкает многих на пожизненное соблюдение всевозможных диет и принципов питания. Белковая диета, углеводная диета, вегетарианство, голодание и т.д. – некоторые не могут остановиться на каком-то одном принципе, делая из своего организма площадку для испытаний. В результате нарушаются обменные процессы, происходит гормональный сбой и в какой-то момент отдельные клетки преобразуются во враждебные формы, формирующие злокачественные опухоли.

Персональное авто

Стремясь к комфорту каждый пытается пересесть в свое личное авто. С каждым годом автовладельцев становится все больше, от чего страдает воздух, особенно в крупных городах. В результате главные виновники в возникновении рака – канцерогены – переполняют воздух, который мы сотнями литров ежедневно пропускаем через свои легкие.

Пробежки по улицам

Спорт – залог здоровья, но тренировки на улицах города больше вредны, чем полезны. Ведь во время пробежки или других занятий мы продолжаем дышать загрязненным воздухом, только в больших количествах пропуская его через свои легкие. Потому, не имея возможности выбраться в парк или лес, лучше заниматься в спортзале, где воздух очищается системой кондиционирования.

Частые болезни

Сейчас мало кто обращает внимание на недомогание, списывая все на недосып или легкую простуду, и с чистым сердцем отправляется на работу. Но ослабленный организм во время болезни требует постельного режима для полного выздоровления. Иначе защитные силы организма работают в режиме «хард» и в конце концов могут произойти колоссальные сбои, при которых клетки, призванные защищать организм, настроятся против него враждебно.

Вирусы

Вирусные заболевания, которые не всегда «громко» заявляют о своем присутствии в организме, способны вносить коррективы в геном. В процессе своей жизнедеятельности они встраиваются в структуру ДНК, меняя генетический код носителя, и полностью меняя ход событий. Одним из таких поворотов может быть развитие рака.

Пищевые добавки

Многие продукты из магазина априори содержат пищевые добавки – усилители вкуса, красители, стабилизаторы или просто консерванты, без которых продукт долго не сможет храниться. Слизистые оболочки организма не могут реагировать на них адекватно, поскольку подобные вещества для них чужды. В результате регулярной их стимуляции могут начаться процессы преобразования клеток в новые враждебные формы, формирующие опухоли.

Стрессы

Стресс способен привести к сбоям в любой системе нашего организма. Сильный всплеск негативных эмоций часто приводит к нарушениям в работе иммунной системы, органов желудочно-кишечного тракта и сказывается на общем самочувствии. Под влиянием отрицательных эмоций меняется энергобаланс клеток, от чего те способны перерождаться во враждебные, неумирающие, но убивающие формы.

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Воскресенье, 19.02.2017

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