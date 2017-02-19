Какие продукты помогут избавиться от головной боли

Какие продукты следует включить в свое меню, если ты страдаешь от головной боли.

Ты слишком напряжена и тебя донимает головная боль? Попробуй включить в свой рацион такие продукты, которые помогают облегчить мигрень.

Вода

Если у тебя болит голова, обязательно выпей стакан простой чистой воды или воды с ломтиком лимона или лайма. Вода поможет унять головную боль, поскольку именно обезвоживание часто является ее причиной.

Не забывай соблюдать питьевой режим - потреблять не менее 6-ти стаканов чистой воды в день, а также пить много жидкости в течение и после тренировок, особенно длительных.

Цельнозерновые продукты

На твоем столе обязательно должны присутствовать цельнозерновые продукты - богатый источник клетчатки. Они также содержат магний - минерал, который поможет унять головную боль, вызванную менструацией. Кроме этого ты можешь налегать и на другие богатых магнием продукты, как орехи, семечки, изюм, авокадо, зелень и морепродукты.

Лосось

Лосось, наряду с тунцом и макрелью, богат омега-3, здоровыми жирами, обладающими противовоспалительными свойствами, которые могут ингибировать воспаление головного мозга.

Продукты, которые также, как и лосось, отличаются высоким содержанием омега-3 - льняное семя и льняное масло.

Оливковое масло

Источник антиоксиданта витамина Е, оливковое масло помогает улучшить кровообращение, уменьшить воспаление и сбалансировать уровень гормонов. Среди других источников витамина Е растительные масла (например, масло зародышей пшеницы и рапсовое масло), орехи и ореховое масло, семена.

Имбирь

Имбирь помогает справиться не только с тошнотой. Корень имбиря полезно потреблять в качестве средства борьбы с мигренью. Имбирь может унять головную боль благодаря своим противовоспалительным и антигистаминным свойствами. Если ты чувствуешь приближение головной боли, сделай себе чашечку имбирного чаю.

Продукты, которых следует избегать:

Чувствительность к определенным продуктам может стать причиной головной боли - от легкой до полномасштабной мигрени.

Среди таких продуктов выдержанные сыры, пищевые добавки (глутамат натрия, искусственные подсластители, нитриты, пищевые красители), обработанные пищевые продукты, шоколад, алкоголь и кофеин.

На заметку:

Если ты страдаешь частыми головными болями, тебе не помешало бы завести дневник головной боли, в которым следует фиксировать продукты, которые ты ела, свою деятельность, настроение и отмечать частоту головной боли. Так у тебя будет возможность проследить, что может быть связано с возникновением у тебя головной боли.