Весенний авитаминоз: как помочь организму

Ежегодно уже в феврале наш организм начинает болезненно ощущать нехватку витаминов.

Состояние это может продлиться до апреля, если его не корректировать. Как отследить в себе гиповитаминное состояние и справиться с ним, рассказала врач-терапевт, диетолог Екатерина Мартовицкая.

Состояние дефицита витаминов называется гиповитаминозом. Как правило, люди страдают не от отсутствия каких-то витаминов (авитаминоза), а от их нехватки.

Чаще всего это наблюдается в конце зимы и начале весны, когда нет свежих овощей и фруктов, а количество витаминов в продуктах снижено.

Кроме потребляемой пищи дефицит витаминов вызывает недостаток солнечного света, поскольку под воздействием солнечных лучей в организме вырабатывается витамин D, а также улучшается усвоение витаминов группы В.

Как отследить нехватку витаминов?

Гиповитаминоз может проявляться в виде слабости, головокружения, состояния хронического недосыпания. Наблюдается снижение остроты восприятия, могут возникать мышечные боли. В состоянии гиповитаминоза ослабевает сопротивляемость организма респираторным заболеваниям. Если вы замечаете в себе описанные симптомы, скорее всего, у вас гиповитаминоз.

В конце зимы – начале весны люди, склонные к анемии, связанной с дефицитом железа, могут замечать симптомы этого состояния: слабость, головокружение, недомогание. Чтобы диагностировать анемию, лучше сходить к врачу и сдать общий анализ крови.

Как справиться с гиповитаминным состоянием?

В первую очередь следует увеличить потребление витаминов с продуктами питания. Сейчас нет такого дефицита овощей, фруктов и зелени, как это было пару десятков лет назад. Всегда доступны цитрусовые, хурма, яблоки, свежая зелень.

Эти продукты следует ежедневно включать в свой рацион. Они насыщены витамином С, который препятствует возникновению воспалительных процессов в организме. Выбирайте фрукты, имеющие наиболее насыщенный цвет, в них больше всего этого витамина.

Фрукты, собранные летом, например, яблоки, теряют витамины к февралю-марту. Поэтому желательно включать в рацион сухофрукты, в которых больше всего витаминов в это время. Курага, инжир, изюм насыщены витаминами и микроэлементами в таком сочетании, которое хорошо усваивается нашим организмом.

Важно не забывать и о такой простой еде, как каши, в которой также содержится много витаминов. Гречка, чечевица, булгур, темный рис богаты витаминами группы В и железом, которое способствует профилактике анемии.

Полезно учитывать сочетание витаминных продуктов. Во фруктах и овощах помимо водорастворимых витаминов присутствуют и жирорастворимые, которые усваиваются в жировой среде: А, D, Е, К. Для того чтобы они усваивались, в пищу необходимо добавлять жиры, лучше всего – растительные масла.

Например, для того чтобы из каротина, который содержится в моркови, синтезировался витамин А и усвоился в организме, в морковный фреш можно добавить ложку оливкового масла.

Для того чтобы полезные витамины и микроэлементы максимально усваивались, питание должно быть сбалансированным.

Нужны ли синтетические витамины?

Важно понимать, что витаминные комплексы, которые можно приобрести в аптеках, являются лишь добавкой к пище, но не могут полноценно заменить все полезные вещества, получаемые с едой. Если заботиться о том, что мы едим, то необходимость в синтетических витаминах значительно снижается.

Синтетические витамины рекомендуются по показаниям. Например, если вы долго или часто болели, то вашему организму требуется быстрое восстановление. Желательно проконсультироваться с врачом, чтобы он подобрал препараты индивидуально.

Если вы много времени проводите в офисе, мало бываете на свежем воздухе, мало спите, то вам больше подойдут препараты с комплексом витаминов группы В для поддержания работы нервной системы.

Если ваш организм нуждается в быстром восстановлении после длительного заболевания, то врач может назначить витамин С отдельным препаратом, а не в составе поливитаминного комплекса, где его концентрация небольшая.