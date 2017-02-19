Работа за компьютером может быть очень опасной

19.02.17 08:38Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Сейчас сложно себе представить любой офис без компьютера. Однако, такая работа может быть опасной для здоровья работника.

Во-первых, во время работы компьютера возникает электрическое поле, которое точно не является полезным для здоровья человека. Но это далеко не самая большая проблема.

Серьезное влияние оказывает компьютер на зрение. Конечно, современные мониторы имеют значительно более низкий уровень облучения, кроме того, многие надевают для работы очки с защитным стеклом. И риск здесь в другом – глаза практически не двигаются. Это такой себе "компьютерный синдром". Это очень негативно влияет на зрительную систему. Периодически надо отрываться и делать зрительные упражнения.

И, возможно, самое серьезное влияние на здоровье заключается в позиции тела во время работы. Это сидячий образ жизни. Это многие игнорируют, но такая работа может потянуть за собой целый ряд болезней. Ухудшается кровообращение – в результате проблемы с сердцем, артроз. Очень серьезная нагрузка происходит на позвоночник, в результате проблемы со спиной.

Также стоит обратить внимание на позицию головы – она постоянно опущена. В таком положении кровь не может нормально поступать в мозг. Поэтому риск головных болей очень высокий.

Ну и позиция кисти рук. Пальцы за клавиатурой всегда согнуты, а правая рука повторяет форму мышки. Поэтому медики уже предупреждают, что через несколько десятков лет будет всплеск проблем с артрозом рук.

Похожие новости

17.02.17 17:02Впечатляющая двуглавая змея была продана за 50000 долларов (видео)

12.02.17 13:48Если вы целый день сидите за компьютером

09.02.17 19:30Глава Минюста Румынии подал в отставку после неудачной законодательной инициативы

09.02.17 19:08Сын члена НКВД ушел добровольцем на Донбасс

17.11.08 11:06Нестыковка получается

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 19.02.2017

Закругление верхнее-левое

11:44Весенний авитаминоз: как помочь организму

11:25Аваков назвал фамилию организатора третьего Майдана

11:00Евровидение 2017: объявлены победители третьего нацотбора (Видео)

10:46В дома Авдеевки вернулось тепло, но нет воды

10:35Кот, который смотрит фильм ужасов, стал звездой интернета

10:20В Украине подорожают алкогольные напитки и сигареты

10:00Кто воюет - кто торгует: фанатов России в Украине высмеяли песней (Видео)

09:50Пьяные украинские военные на БТР устроили ЧП рядом с границей с Крымом

09:32Неизвестные замордовали священника

09:25Украинские боевики: У Порошенко будет свой «Ростов», но на два метра под землей (видео)

09:1019 февраля-знаменательные события

09:00В Сети потешаются над фото Климкина на переговорах в Нормандском формате

08:52Николаевская прыгунья в высоту Оксана Окунева стала в Сумах чемпионкой Украины

08:38Работа за компьютером может быть очень опасной

08:24"Это была настоящая бойня" - появилось новое видео, как зарождалось кровавое противостояние на Майдане (видео)

08:11Трамп причислил себя к фанатам НАТО

08:00Гороскоп на сегодня 19 февраля для всех знаков

 18.02

21:05Восспитаник николаевской школы карате стал чемпионом Европы по карате WKF

21:00Почему зимой падает продуктивность и как с ней бороться

20:55Премьер-министр Украины похвалился ремонтом дорог и реформированием «Укрзалізниці»

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

05.02.17 12:003600

Непогода в Украине: В ДТП погибли 9 человек

05.02.17 12:303750

Месси побил рекорд Барселоны по голам со штрафного

05.02.17 12:541430

Порошенка просять провести капремонт траси в Березнегуватському районі

05.02.17 13:114320

Одесситов и гостей города приглашают отпраздновать Масленицу

Самые читаемые

11.02.17 18:1614930

Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

14.02.17 18:4111000

Владислав Чайка: «В решении проблем ЖКХ нужны понимание, взвешенность и ответственная позиция городской власти»

09.02.17 16:189590

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

12.02.17 20:008090

Кто такой святой Валентин? Происхождение и история праздника святого Валентина

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама