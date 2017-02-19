Работа за компьютером может быть очень опасной

Сейчас сложно себе представить любой офис без компьютера. Однако, такая работа может быть опасной для здоровья работника.

Во-первых, во время работы компьютера возникает электрическое поле, которое точно не является полезным для здоровья человека. Но это далеко не самая большая проблема.

Серьезное влияние оказывает компьютер на зрение. Конечно, современные мониторы имеют значительно более низкий уровень облучения, кроме того, многие надевают для работы очки с защитным стеклом. И риск здесь в другом – глаза практически не двигаются. Это такой себе "компьютерный синдром". Это очень негативно влияет на зрительную систему. Периодически надо отрываться и делать зрительные упражнения.

И, возможно, самое серьезное влияние на здоровье заключается в позиции тела во время работы. Это сидячий образ жизни. Это многие игнорируют, но такая работа может потянуть за собой целый ряд болезней. Ухудшается кровообращение – в результате проблемы с сердцем, артроз. Очень серьезная нагрузка происходит на позвоночник, в результате проблемы со спиной.

Также стоит обратить внимание на позицию головы – она постоянно опущена. В таком положении кровь не может нормально поступать в мозг. Поэтому риск головных болей очень высокий.

Ну и позиция кисти рук. Пальцы за клавиатурой всегда согнуты, а правая рука повторяет форму мышки. Поэтому медики уже предупреждают, что через несколько десятков лет будет всплеск проблем с артрозом рук.