Польза перепелиных яиц

18.02.17 16:48Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

Перепелиные яйца – необычайно ценный диетический продукт. Хотя по размеру можно сопоставить одно куриное яйцо с пятью перепелиными, в составе последних присутствует намного больше биологически активных веществ, чем в яйцах других домашних птиц. Под скорлупками перепелиных яиц находится кладезь витаминов и минеральных веществ, да и белка больше, чем в куриных яйцах. Зато калорий содержится умеренное количество и по вкусовым свойствам они превосходят куриные яйца.

Перепелиные яйца очищают кровь, нормализуют кровяное давление, повышают гемоглобин, не содержат холестерин и благоприятно влияют на выведение из организма радионуклидов и тяжелых металлов. Они очень полезны ослабленным детям и взрослым, и, кстати не вызывают диатез у тех детей, которым куриные яйца противопоказаны.

Употребление перепелиных яиц терапевтически воздействует на заболевания сердца, нервной системы, почек, печени, желудка, щитовидной железы, а также анемии, бронхиальной астмы, сахарного диабета, вегето-сосудистой дистонии и туберкулёза.

Кроме того, яичная скорлупа является идеальным, легко усваиваемым организмом источником кальция.

Дефицит кальция, особенно в костях является распространенным нарушением обмена веществ, провоцирующим у детей неправильный рост зубов и рахит, испорченные зубы, искривление позвоночника и хрупкость костей в пожилом возрасте.

Расстройство кальциевого обмена нередко сопровождается малокровием, аллергией, подверженностью простудам, герпесом на губах, сниженной сопротивляемостью воздействию радиации. У женщин к этому списку добавляются бели, слабые родовые схватки, атония маточной мускулатуры.

Как употреблять перепелиные яйца?

Этот вопрос интересует многих людей, желающих укрепить здоровье или имеющих с ним проблемы. Так вот – перепелиные яйца можно употреблять в сыром, вареном, печеном, жареном виде. Их можно использовать для украшения салатов и горячих блюд, приготовления майонезов, омлетов и яичницы.

Очень полезны сырые перепелиные яйца. Их употребляют за полчаса до еды, запивая водой или соком. Принимать перепелиные яйца нужно систематически на протяжении трех-четырех месяцев, не устраивая перерывы. Уже через две недели можно заметить их благотворного влияния на организм.

Если в сыром виде перепелиные яйца употреблять трудно, их можно добавлять в суп, картофельное пюре, кашу, делать глазунью. Однако, следует помнить, что термическая обработка на протяжении 15 минут, разрушает витамины, поэтому варить перепелиные яйца нужно две минуты.

Нормы употребления перепелиных яиц в день для разного возраста:

от года до 3-х лет – 1-2 штуки;

от 3-х до 10 лет – 3 штуки

от 10 до 18 лет – 4 штуки

от 18 до 50 лет – 5-6 штук

50лет и старше – 4-5 штук.

В пищу полезно употреблять не только само содержимое яиц, но и их скорлупу, которая признана наиболее ценной. Чтобы из скорлупы приготовить порошок, ее тщательно промывают, сушат, освобождают от выстилающей изнутри пленки, далее размельчите в кофемолке или в ступке. Прием порошка из скорлупы перепелиных яиц помогает восстановить здоровье, улучшает общее состояние, повышает иммунитет.

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