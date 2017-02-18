Нанокосметика: миф или прорыв

Наука и косметология, к превеликому счастью всех жаждущих продлить свою молодость и красоту и уже не надеющихся отыскать философский камень, уверенно движется вперед семимильными шагами. Нет смысла перечислять все инновационные достижения, которые произвели настоящий фурор в индустрии красоты за последние несколько десятков лет.

Но все же обойти вниманием одну из последних разработок ученных, на славу постаравшихся во благо красоты, просто невозможно. Это тем более невозможно, что полученный ими результат пока еще не получил однозначной оценки, а стало быть, вопрос открыт и интригует тем сильнее.

В чем же заключается прорывная и чудодейственная сила нанокосметики мы и попробуем разобраться.

Что такое нанокосметика?

На сегодняшний день нанотехнологии все активней используются при изготовлении различных косметических средств, от кремов для загара до средств по уходу за волосами.

По данным европейского проекта Observatory Nano в косметологической индустрии существуют две основные цели нанотехнологий: первая – их используют в качестве УФ-фильтров (которые впитывают ультрафиолетовые лучи и таким образом защищают кожу и волосы от пагубного воздействия солнца), вторая – доставка определенных активных компонентов в глубокие слои кожи для ее оздоровления и омоложения. В этом случае они выполняют функцию своеобразного микротранспорта.

Чтобы понять суть самого названия «нанокосметика» нужно ознакомиться с некоторыми терминами, которые и прояснят ситуацию. Они и обозначают те самые материалы, которые и являются основной ударной нанотехнологической силой.

Наночастицы – это, говоря научным языком, твердофазные объекты с четко выраженными границами, размеры которых варьируются, но не превышают 100 нм (нанометров). По своей форме они могут быть и сферические, и цилиндрические, и даже в форме пластин.

Липосомы – молекулы, созданные искусственным путем, содержащие активные вещества. Липосомы можно образно сравнить с чемоданами, которые и доставляют эти самые активные элементы в глубокие слои кожи.

Наносомы – это ультрамаленькие липосомы, оболочка которых способна растворяться, достигнув цели. З счет этого активные вещества, прибывшие в пункт назначения, могут свободно выполнять свои функции.

Фуллерены – это молекулярные соединения, напоминающие по виду футбольный мяч и представляющие собой своеобразную модификацию углерода. Их неоспоримая польза в косметологии заключается в том, что они борются со свободными радикалами, которые, как известно, разрушают клетки кожи, да и вообще ведут себя довольно агрессивно, нанося большой ущерб нашей красоте. По этой причине, нанокосметика никак без них обойтись не может.

Нанокомплексы – это своего рода структурированная решетка, содержащая активные вещества микроскопических размеров нано. Вот они-то и взаимодействуют самым плодотворным образом с клетками кожи, выполняя различные функции (регенерации, увлажнения, подтягивания и разглаживания морщин и т.д.)

Немного биологии

Принцип действия наночастиц заключается в том, что они, проникая в самые глубокие слои кожи, нормализуют процесс обмена веществ в клетке, питая ее изнутри, а также положительно влияют на природный иммунитет клеток, укрепляя его.

Таким образом происходит ее омоложение, причем сам процесс воздействия нанокомплексов на клеточном уровне максимально приближен к естественным процессам, происходящим в организме.

В идеале, основные функции нанокосметики направлены на выравнивание тона кожи, разглаживание рубцов, морщин и растяжек; осветление пигментных пятен и покраснений, глубокое увлажнение, питание и омоложение клеток кожи, повышение ее защитной функции и эластичности, стимулируя активную выработку коллагена, что, в свою очередь, замедляет старение и подтягивает контуры лица.

Еще одна существенная проблема, которую нанокосметика способна разрешить максимально эффективно – это борьба с угревой сыпью, особенно в тех тяжелых ее формах, когда обычные средства по уходу за проблемной кожей не приносят никаких результатов.

Альтернатива пластической хирургии

Проникновение и воздействие на глубокие слои кожи позволяет не прибегать к инъекциям и аппаратной косметологии, а также вмешательству пластических хирургов. В состав нанокосметики входят такие компоненты, как гиалуроновая кислота, коллаген, коэнзим Q 10, различные витамины и аминокислоты.

А сама технология производства такой косметики уже исключает добавление каких-либо консервантов, красителей, отдушек и прочей вредной химии. Стало быть, риски вызвать аллергию или любую другую негативную реакцию кожи сведены к минимуму.

Как и любой другой тип косметики, нанокосметику необходимо подбирать индивидуально, в соответствии со своим типом кожи и ее состоянием, возрастом и проблемами, на разрешение которых и будет направлена основная «ударная сила».

Обратная сторона медали

При всей блестящей картине, существует и определенная доля риска. Вопрос о том, насколько безвредна для организма нанокосметика, все еще остается не изученным до конца. Окончательный вердикт по безопасности наноматериалов, используемых при создании данного вида косметики все еще активно обсуждается.

Не было проведено достаточно опытов, чтобы исключить все возможные риски для здоровья человека и даже окружающей среды. Зато не так давно ученные выяснили, что некоторые наночастицы (а именно на основе серебра и оксида цинка) могут быть весьма токсичны и даже пагубно влиять на ДНК человека, меняя генетический код клеток.

А это уже достаточно серьезный повод проявить большую осторожность, прежде чем отважиться на использование таких косметических средств. Кроме того, капсулы наносомов, выполнив свою функцию так или иначе будут разлагаться.

А вот куда будут попадать элементы их разложения пока остается непонятным, ведь при попадании искусственных частиц (чья оболочка ну никак не может просто взять и исчезнуть сама по себе) к примеру, в кровь или лимфу может в дальнейшем привести к тяжелым онкологическим заболеваниям.

Различные исследования, проводимые Агентством по охране окружающей среды (США), Международной организацией «Друзья Земли» и многими другими научно-исследовательскими центрами сходятся во мнении, что «разгуливающие» по организму наночастицы, проникая в клеточные мембраны, могут вступать в самые непредсказуемые реакции. Стало быть, рановато пока столь активно производить и выдвигать на мировой рынок продукцию с таким составом.

Топовые бренды, использующие нанотехнологии

Благодаря проведению различных обзоров, удалось выяснить, что практически все ведущие производители косметики так или иначе используют нанотехнологии. Косметический гигант Estee Lauder вступил в нанорынок еще в 2006 году.

Еще одна крупнейшая косметическая компания L’Oreal к сегодняшнему дню уже успела запатентовать десятки наночастиц. Среди прочих косметических брендов, в чьих кремах по результатам тестирований были выявлены наночастицы, присутствуют Clinique, Revlon, Max Factor и даже Christian Dior.

К слову, все они не особо афишируют информацию об использовании нанотехнологий в своей продукции, хотя наука пока не доказала окончательно, что, они-таки не совсем и безвредны.

Косметика класса «hi-tech» или «хай так»? Выводы на этот счет пока делать рано. Остается надеяться, что ученные ускорят темпы изучения данной области, ну а завоевавшие всемирный престиж и доверие косметические бренды все же отдают отчет в том, что они делают.