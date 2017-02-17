Какие риски развития рака мы часто не хотим признавать?

Существует целый ряд вредных привычек, способных спровоцировать развитие раковой опухоли, и почти столько же профилактических мер, которые в состоянии свести риск развития недуга к минимуму.

С учетом того, что риски за последние десятилетия существенно увеличились, можно сделать умозаключение, что человек подчас даже не догадывается, что именно может вызвать онкологическое заболевание.

Исследования, проведенные в США

Для получения полного представления о том, какими знаниями обладает общественность относительно этого вопроса, следует обратиться к данным, полученным в ходе исследования, проведенного американским институтом по изучению раковых заболеваний.

В программе приняли участие примерно 1000 человек. Ученые интересовались, существуют ли определенные факторы, которые провоцируют развитие недуга в большей степени.

В новом докладе исследовательского института говорится о том, что общественность недостаточно хорошо осведомлена об этой проблеме и респонденты имеют тенденцию ошибаться.

Имеет ли рак генетическую основу?

Теория о наследственности как главном провокаторе развития онкологических заболеваний не получила должного научного подтверждения. Также не было найдено точной связи между недугом и употреблением ГМО, содержащихся в пищевых продуктах.

Генетически модифицированные организмы стали спорным вопросом, но на данный момент не существует каких-либо убедительных связей между ГМО и онкологическими заболеваниями. Об этом говорится в докладе руководителя программы в области питания Алисы Бендер.

Несмотря на такое заявление, более половины опрошенных людей полагает, что ГМО играют крайне отрицательную роль для здоровья человека и способны вызвать онкологическое заболевание. Такой точки зрения придерживается около 54 % респондентов.

Гормоны, содержащиеся в говядине

Каково официальное мнение насчет гормонов, содержащихся в говяжьем мясе? По утверждению специалистов, в пользу этой теории не существует никаких веских доказательств.

И опять-таки, несмотря на официальное заявление специалистов в области питания, половина опрошенных людей уверена, что гормоны, используемые в животноводческих хозяйствах, отрицательно влияют на здоровье человека и могут спровоцировать рак.

Неправильное питание

Выступает ли питание с высоким содержанием жира и сахара в роли провокатора развития онкологических заболеваний? Такая дискуссия ведется до сих пор, и однозначного ответа дано не было.

Когда речь заходит о таком продукте, как сахар, то многие отмечают, что его повышенное потребление вызывает ожирение, которое, в свою очередь, способно спровоцировать развитие рака. Но сама по себе теория не имеет никаких научных доказательств. По мнению ученых, сахар способствует питанию всех клеток, а не только раковых.

Несмотря на недоказанность связи, примерно 44 % опрошенных людей высказали мнение, что калорийное питание с высоким содержанием жира может вызвать развитие раковой опухоли. В отношении сахара такую точку зрения высказали 28 % человек.

Влияние стресса на развитие опухолей

Нервное перенапряжение и стрессовые ситуации — вечные спутники современного человека. Существует ли у них связь с раком? Ответу на этот вопрос также присуща неоднозначность. Многие исследователи полагают, что стресс может спровоцировать множество других проблем со здоровьем, но когда речь заходит о злокачественной опухоли, то науке трудно дать определенное объяснение.

Тем не менее больше половины участников исследовательской программы твердо уверены в том, что частое перенапряжение нервной системы способно вызвать раковое заболевание.

А что насчет кофе?

В июне 2016 года Международным агентством Всемирной организации здравоохранения по изучению рака был опубликован официальный доклад, в котором говорится, что не найдено никаких существенных доказательств влияния кофе на развитие болезни.

Исследователи не исключают, что горячие напитки (и, в частности, кофе) могут спровоцировать такую патологию, как рак пищевода. Это один из видов рака, который за последние десятилетия получил очень широкое распространение.

Многие полагают, что кофе способен даже предотвратить развитие опухоли при поражении печени или эндометриозе.

Количество людей, высказывающих мнение, что напиток может стать причиной болезни, не так уж много. Их число составляет всего 10 %.

Влияние ожирения

Повышенный вес способствует развитию рака, а точнее, некоторых его видов. По мнению исследователя Шарлоты Фликр, избыточная масса тела способна вызвать рак поджелудочной железы, толстой кишки, молочной железы и щитовидной железы.

Несмотря на официальное научное заявление, только 50 % опрошенных респондентов полагают, что ожирение способно стать причиной развития рака.

Малоподвижный образ жизни

Играет ли этот фактор свою роль? По мнению научных исследователей, существует прямая связь между развитием рака и физической нагрузкой на организм человека. Те люди, которые ведут активный образ жизни, имеют меньший риск заболеть.

Официальные исследования показали, что рак молочной железы выявляется в большей степени у тех женщин, которые ведут малоподвижный образ жизни. А у активных представительниц слабого пола риск поражения недугом снижается в разы.

Тем не менее только 39 % опрошенных высказали мнение, что гиподинамия оказывает существенное негативное влияние и провоцирует развитие рака.

Алкогольные напитки

Число свидетельств пагубного влияния алкоголя на здоровье человека, и, в частности, на развитие раковой опухоли, неуклонно растет. Ученые отмечают, что люди, употребляющие спиртные напитки, рискуют заболеть раком пищевода, печени, молочной железы.

В то же время не многие опрошенные придерживаются такого мнения. Всего 39 % людей полагают, что употребление алкогольных напитков может оказать существенное влияние на развитие онкологической патологии.

Заключение

Мнения ученых и рядовых обывателей совпадают не всегда, точнее, не совпадают совсем. Над раскрытием причин развития рака и поиском действенных препаратов для его излечения ученые будут работать еще достаточно долгое время. Ясным остается лишь один факт: заболеваемость раком существенно помолодела.