Депрессия и беспокойство могут вызвать галлюцинации - ученые

Британские ученые пришли к выводу, что галлюцинации распространены среди людей, не страдающих расстройствами, связанными с психозом. В частности, шизофренией или пограничным расстройством личности.

Новое исследование показало, что галлюцинации гораздо более распространены среди населения в целом. В новом исследовании для изучения даного вопроса приняли участие 7403 британца в возрасте старше 16 лет. Начиная с 2007 года их обследовали на психические расстройства.

Результаты исследования показали, что 4,3% участников в прошлом году имели визуальные или слуховые галлюцинации. Среди них были люди без проблем с психическим здоровьем.

«В психиатрии существует общая идея, что галлюцинации являются признаком психоза. Однако, мы обнаружили, что симптомы галлюцинации проявляются также в широком диапазоне психических расстройств, таких как депрессия или беспокойство», - заявил ведущий исследователь Ян Келлехер из Королевского колледжа хирургов в Ирландии.

Для нового исследования, ученые использовали пограничный расстройство личности как пример психотического расстройства (форма патологии на границе психоза и невроза - ред.). Люди, которые страдают от этого, обычно видят и слышат то, что здоровые люди не могут видеть.

«Для большинства людей галлюцинации - это, так сказать, тревожный опыт. Мало кто может об этом открыто говорить», - добавил Келлехер.

Он подытожил, что новое исследование ломает табу и может помочь здоровым людям, которые имели симптомы, сходные с теми, которые имеют люди с расстройствами психического здоровья.