Депрессия и беспокойство могут вызвать галлюцинации - ученые

17.02.17 13:39Сколько просмотров этой статьи15Сколько комментариев этой статьи0

Британские ученые пришли к выводу, что галлюцинации распространены среди людей, не страдающих расстройствами, связанными с психозом. В частности, шизофренией или пограничным расстройством личности.

Новое исследование показало, что галлюцинации гораздо более распространены среди населения в целом. В новом исследовании для изучения даного вопроса приняли участие 7403 британца в возрасте старше 16 лет. Начиная с 2007 года их обследовали на психические расстройства.

Результаты исследования показали, что 4,3% участников в прошлом году имели визуальные или слуховые галлюцинации. Среди них были люди без проблем с психическим здоровьем.

«В психиатрии существует общая идея, что галлюцинации являются признаком психоза. Однако, мы обнаружили, что симптомы галлюцинации проявляются также в широком диапазоне психических расстройств, таких как депрессия или беспокойство», - заявил ведущий исследователь Ян Келлехер из Королевского колледжа хирургов в Ирландии.

Для нового исследования, ученые использовали пограничный расстройство личности как пример психотического расстройства (форма патологии на границе психоза и невроза - ред.). Люди, которые страдают от этого, обычно видят и слышат то, что здоровые люди не могут видеть.

«Для большинства людей галлюцинации - это, так сказать, тревожный опыт. Мало кто может об этом открыто говорить», - добавил Келлехер.

Он подытожил, что новое исследование ломает табу и может помочь здоровым людям, которые имели симптомы, сходные с теми, которые имеют люди с расстройствами психического здоровья.

Похожие новости

15.02.17 18:15Николаевский шпажист Антон Миненко на чемпионате Украины среди кадетов стал 12-м

10.01.17 13:35В Николаевской области на праздники и выходные в пожарах погибли 5 человек

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 17.02.2017

Закругление верхнее-левое

13:48Боевики АТО грозят Порошенко «большой кровью»

13:39Депрессия и беспокойство могут вызвать галлюцинации - ученые

13:24В Николаеве одновременно состоятся две сессии

13:20Тысячи чилийских фанатов организуют протест ради ухода Санчеса из Арсенала

13:12С начала конфликта на Донбассе 2197 украинских военных погибли

13:0025 февраля в Николаеве - старт турнира по борьбе на призы олимпийского чемпиона Ивана Богдана

12:55В Минздраве вдвое сократили список болезней на запрет усыновления

12:45В Брянке арестовали четырех военных РФ за ограбление женщины

12:39Какие риски развития рака мы часто не хотим признавать?

12:25У Дианы Мартынюк из Николаева пятое место на чемпионате Украины по боксу

12:07Николаевский зоопарк закрывают, предположительно птичий грипп

12:00МВФ выдвинул Украине условие отказаться от повышения минималки на ближайшие три года

11:53Уже в конце февраля Порошенко готовится ввести военное положение и отдать приказ атаковать Донбасс

11:38Украинские танки и вертолёты не могут воевать ночью

11:25В Николаеве состоится собрание ветеранов ОВД

11:14Тренер "Сельты": "Постараемся добиться успеха в Украине"

11:00В Николаеве раскрыли гнездо "ночных бабочек"

10:49Украина превращается в никому не нужную сырьевую периферию

10:37Украинцев через неделю обяжут провести энергоаудит за свой счет: Кому и за что придется раскошелиться

10:20Россия готовит трибунал над украинскими военными преступниками

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

03.02.17 13:501610

YouTube ВИДЕО: голый русский турист с ножом напал на прохожих в Таиланде

03.02.17 13:532770

В Николаеве из "Гипаниса" увезли детей с отравлением

03.02.17 14:001600

На Николаевщине полицейские ищут похитителя бензопилы, шуруповерта, дрели и болгарки

03.02.17 14:151670

Умер ветеран николаевского футбола Валерий Кухаренко

Самые читаемые

11.02.17 18:1614600

Что подарить на 14 февраля мужчине, мужу, парню

14.02.17 18:4110460

Владислав Чайка: «В решении проблем ЖКХ нужны понимание, взвешенность и ответственная позиция городской власти»

09.02.17 16:189100

Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

12.02.17 20:007600

Кто такой святой Валентин? Происхождение и история праздника святого Валентина

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама