Ученые отворили новоиспеченное свойство витамина D

17.02.17 08:51Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Оказалось, что витамин снижает риск развития респираторных инфекций.

Ученые обнаружили ранее неизвестное свойство витамина D. Как оказалось, он способен снижать риск развития респираторных инфекций в организме, передает The Telegraph. Полный текст исследования на данную тему был опубликован в издании British Medical Journal.

Отмечается, что регулярный прием витамина D, по меньшей мере раз в неделю, способен защитить организм от респираторных инфекций. Причем особо полезно данное соединение для тех, кто страдает его дефицитом.

"Это крупное совместное исследование представляет собой первое решительное доказательство того, что витамин D действительно защищает от респираторных инфекций", - прокомментировал открытие профессор Лондонского университета королевы Марии Андриан Мартино.

Сообщается, что в ходе работы группа ученых проанализировала результаты нескольких исследований, которые включили в себя, в общей сложности, более 11 тысяч участников из разных стран мира.

Ранее учеными уже было открыто благотворное влияние витамина D на рост костных тканей, а также - эффективность в борьбе с несколькими видами рака и болезнями сердца.

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