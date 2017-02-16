Красная нить на запястье: Как правильно завязать, что обозначает, на какой руке носить (ВИДЕО)

Красная нить на запястье с давних времен известна как наиболее мощный оберег. Многие люди верят, что именно он помогает в защите от врагов, преуспеть в любых делах и быть защищенным от сплетен и сглаза.

В последнее время популярность этого ниточного талисмана на руках знаменитостей заметили все поклонники. Нить носят не только обычные граждане, но и представители российского шоу-бизнеса и политикума. Впрочем, они и не скрывают данного факта и активно публикуют фото в соцсетях с этими «красными украшениями». Интересно, но красная нить не снимается даже на светских мероприятиях.

Красная нить на запястье левой руки — главный атрибут каббалистов. Представители этого религиозного течения уверены, что повязанная на руке ваших близких людей нить является самой сильной защитой от порчи, зависти и сплетен.

Алая шерстяная нитка может быть повязана исключительно на левой руке, потому как с этой стороны негативные импульсы поступают в человеческий организм, заявляют сторонники каббалы.

Хотелось бы отметить, что если вам необходимо избавиться от недугов, то нить стоит повязать на правую руку. После 40 дней использования ее необходимо сжечь.

Вокруг могилы Рахиль – библейской праматери была обвязана длинная красная нить. Каббалисты верят, что именно Рахиль является матерью всего мира, ведь она желала защитить от зла всех своих детей. Всю свою жизнь она защищала человечество.

На могиле Рахиль верующие заряжают красные нити материнской любовью, сильнее которой нет ничего на свете. После, нить разрезается на кусочки, которые вяжутся на запястья родственникам и близким, как когда-то была разрезана нить, оберегавшая гроб Рахиль. По крайней мере так гласит одна из легенд связанных с ношением красной нити.

Стоит помнить — завязывать самостоятельно нить категорически запрещено! Это может сделать один из самых близких людей с чистыми мыслями и добрым сердцем. Нить необходимо завязать на 7 узелков, при этом желательно читать молитвы.

Этот ниточный оберег лучше купить, хотя его можно изготовить и самостоятельно. Если вы решили собственноручно создать такой оберег, то помните: нее нужно вложить всю доброту и светлые мысли. Нить не следует туго завязывать на запястье, ведь носить ее будет не комфортно.

Как только повязана «защита» вы должны пообещать себе, что впредь будете воздерживаться не только от негативных поступков, действий и слов, но и мыслей! Не осуждайте! Не обсуждайте! Не вмешивайтесь!

Собственное негативное поведение не позволит обрести полную защиту либо она будет слишком слабой. Одев, красную нить — вы дали слово Богу жить по законам духовного мира. Вам нужно очиститься от всего негативного и плохого, чтобы жить позитивно и так же воспринимать мир и окружающих вас людей.