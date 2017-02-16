Ученые доказали, что орехи могут вылечить рак‍

Ученые в университете Йены выяснили, что орехи помогают бороться с онкологическими заболеваниями.

Специалисты исследовали в своей лаборатории действие пяти видов орехов: макадамии, фундука, грецких, миндаля и фисташек.

Как выяснилось, орехи могут быть полезны при лечении рака кишечника. Ученые выяснили, что этот продукт активизирует защитные силы организма для детоксикации активных форм кислорода. В результате это приводит к тому, что организм может разрушать защитный слой раковых клеток. Отмечается, что здоровый организм может сам генерировать активные формы кислорода. Но если при этом человек ест орехи, то этот процесс становится в разы быстрее.

«Соответственно, польза орехов для здоровья в том и заключается, что они активируют собственные защитные силы организма, - говорится в статье, опубликованной на сайте Heilpraxisnet. - Тело имеет в своем арсенале целый ряд защитных механизмов, которые делают активные формы кислорода безвредными».

Вывод ученых очевиден: под действием веществ, содержащихся в орехах, в клетках продуцируются защитные вещества. Они-то и стоят на страже организма, оберегая его от развития онкологических заболеваний.

Сообщается также, что орехи благодаря своему составу укрепляют сердечно-сосудистую систему, оберегают от ожирения и диабета.

Тем не менее, по словам ученых, не все орешки оказывают столь благоприятное воздействие на организм. Так грецкие орехи наиболее полезны, а вот арахис может и вовсе вызвать аллергию.

Добавим, что ранее китайские ученые определили продукты, благодаря которым можно снизить риск возникновения инсульта, диабета и ишемической болезни сердца. Оказалось, что риск уменьшается при употреблении в пищу овощей, круп и орехов.