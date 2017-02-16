Ученые предложили лечить рак мозга с помощью вируса бешенства

Ученые предложили использовать вирус бешенства для доставки противоопухолевых наночастиц и уничтожения раковых клеток. Статья с выводами ученых была опубликована в журнале Advanced Materials

Вирус бешенства, проникая в организм при укусе животного, заражает нейроны и движется по нервным волокнам до самого мозга. Более того, вирус способен проникать через гематоэнцефалический барьер, который защищает ткани мозга от опасных агентов в крови.

Вместе с тем, этот же барьер затрудняет доставку в мозг лекарственных веществ. Теперь же исследователи предложили использовать вирус бешенства для его преодоления.

Еще в 2015 году исследователи из США продемонстрировали наночастицы из PLGA (полимера молочной и гликолевой кислот), покрытые гликопротеином RVG29, который вирус бешенства использует для проникновения через гематоэнцефалический барьер. Такие частицы вводились мышам инъекцией в хвостовую вену и уже два часа спустя обнаруживались в тканях центральной нервной системы.

Теперь же исследователи предложили новый способ использования вируса бешенства. Ученые также использовали вирусный гликопротеин, но наночастицы изготовили из золотых наностержней. Покрытые полиэтиленгликолем (PEG), они не только несли отдельные молекулы вируса, но и подражали его общей форме – палочковидной, с умеренными расширениями по концам.

По мнению авторов, это увеличило площадь поверхности, которой наночастицы взаимодействуют с клетками, участвующими в создании гематоэнцефалического барьера, и еще это облегчило их проникновение к цели.

Такие золотые наночастицы не несут лекарственных средств, зато они могут использоваться сами по себе. Отлично поглощая лазерное излучение определенной длины волны, золотые наностержни нагреваются, убивая окружающие клетки опухоли и не оказывая влияния на другие части организма.

Этот механизм ученые продемонстрировали в эксперименте на мышах, вновь инъецировав им в хвост препарат "вирусоподобных" наночастиц и использовав ИК-лазер. Луч проходил сквозь ткани организма, нагревая наночастицы до 50 °С и разрушая раковые клетки. Размеры опухоли у подопытных животных уменьшились вдвое, а у пары мышей исчезли совершенно.