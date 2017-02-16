Ученые нашли первоисточник образования кариеса

Ученые давно хотят понять, что же вызывает кариес. В последнее время они всерьез заговорили о такой причине этой проблемы, как генетика.

О том, что причина в генетике ученые начали догадываться давно, так как у разных рас эта проблема имеет разную остроту. Важный фактор здесь - это толщина зубной эмали.

Ученые нашил ген, который определяет, какая толщина эмали у человека. Оказывается, что если этот ген мутирует, то появляется больше проблем с зубами. Это открытие подтвердили испытания на мышах. Это все показывает, что кариес это не только проблема бактерий во рту, но и качества самих зубов.