Медики назвали вредную для здоровья посуду

15.02.17 17:48Сколько просмотров этой статьи28Сколько комментариев этой статьи0

Ученые утверждают, что есть посуда, которая оказывает негативное воздействие на человеческий организм. Использование таких предметов, в частности, может спровоцировать отклонения в сосудистой системе организма.

Исследователи из США выявили негативное влияние алюминиевой посуды на организм живого существа.

Благодаря проверке алюминиевой тары из разных стран специалисты пришли к выводу, что в подобной посуде содержатся примеси металла, которые оказывают губительное воздействие на внутренние органы.

Опасные свойства эксперты объясняют тем, что такая посуда производится с использованием различного вида металлолома. Научные сотрудники информируют, что при приготовлении пищи из алюминиевой посуды выделялись мышьяк и кадмий.

Свыше трети образцов являли реальную опасность для здоровья, так как происходил процесс выделения свинца. Известно также, что посуда из алюминия провоцирует развитие патологий, которые связаны с сердечно-сосудистой системой организма.

Кроме того, эксперты отмечают, что есть связь между контактом детей с посудой, содержащей данный вид металла, и снижением уровня IQ, а также общей успеваемости и самочувствия.

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Среда, 15.02.2017

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