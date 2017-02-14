Украинская реаниматология сама попала в реанимацию — в Киеве признали катастрофу (видео)
|14.02.17 19:08
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Реанимационные отделения украинских больниц не оснащены оборудованием, необходимым для эффективной реанимации тяжелобольных.
Об этом заявил президент Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.
«То, что происходит с системой интенсивного лечения – это просто катастрофа. Один аппарат искусственного дыхания на двоих. Всего 3% реанимаций оснащены газоанализаторами.
Врач не понимает, как ему выводить из тяжелого состояния человека, если он не знает, как насыщена кислородом и другими веществами кровь.
Каждое реанимационное отделение надо оснастить аппаратом искусственная почка – почки страдают у половины тех, кто находится в реанимации.
Надо спасать людей. У нас нет ни одного реанимационного отделения, где есть аппарат искусственная почка для проведения гемодиализа в экстренных случаях. Даже в Киеве нет», — говорит он.