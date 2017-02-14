Украинская реаниматология сама попала в реанимацию — в Киеве признали катастрофу (видео)

Реанимационные отделения украинских больниц не оснащены оборудованием, необходимым для эффективной реанимации тяжелобольных.

Об этом заявил президент Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

«То, что происходит с системой интенсивного лечения – это просто катастрофа. Один аппарат искусственного дыхания на двоих. Всего 3% реанимаций оснащены газоанализаторами.

Врач не понимает, как ему выводить из тяжелого состояния человека, если он не знает, как насыщена кислородом и другими веществами кровь.

Каждое реанимационное отделение надо оснастить аппаратом искусственная почка – почки страдают у половины тех, кто находится в реанимации.

Надо спасать людей. У нас нет ни одного реанимационного отделения, где есть аппарат искусственная почка для проведения гемодиализа в экстренных случаях. Даже в Киеве нет», — говорит он.