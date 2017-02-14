Вред и польза чеснока: чем чеснок опасен для человека

Чеснок, привычный и даже один из самых любимых овощей россиян, может быть опасным для человека.

Чеснок часто появляется в рационе жителей России в холодное время года. Принято считать, что фитонциды, содержащиеся в этом овоще, убивают бактерии и помогают бороться с инфекциями. Считается, что чеснок укрепляет сердце и сосуды. Приписывают ему и множество других полезных свойств.

Но еще древние индийские врачеватели знали о том, что чеснок токсичен. Об этом говорится в индийском учении Аюрведа.

Это подтвердили европейские и американские ученые в ХХ веке. Они выяснили, что чеснок содержит в себе мощнейший антибактериальный агент «аллицин», способный уничтожать различные патогенные микроорганизмы. Но было доказано, что у чеснока есть множество негативных свойств.

В 1996 году в институте Сиэтла американский профессор Роберт К. Бэк прочитал студентам легендарную лекцию о вреде чеснока на функции головного мозга. Бэк установил, что содержащийся в этом овоще сульфанил-гидроксильный ион отравляюще действует на клетки мозга высших млекопитающих. Как показало исследование, которое провел ученый, чеснок в буквальном смысле убивает клетки головного мозга, поскольку он может проникать сквозь гематоэнцефалический барьер.

Исследователями было установлено, что чеснок может снизить скорость реакции в три раза. Именно поэтому его не рекомендуют употреблять летчикам перед полетами.

Ученые, занимавшиеся изучением чеснока, рекомендуют не злоупотреблять этим овощем. Они уверены, что чеснок может ускорить развитие старческого слабоумия. Также чеснок может спровоцировать проблемы с пищеварительной системой. По словам специалистов, чеснок может повредить слизистую желудка и кишечника и вызвать язвенную болезнь и даже перфорацию стенок кишечника и внутреннее кровоизлияние.

Чеснок также способствует распространению ботулизма, поскольку в нем содержится клостридии ботулизма. Если сырой чеснок подержать в подсолнечном масле даже несколько дней, в тут же появятся бактерии ботулизм.

Запрещен чеснок и при кровотечениях. Он разжижает кровь, из-за чего кровотечение может усилиться. Опасность чеснока для кожных покровов. Если на коже есть микропорезы и другие ранки, не стоит прикасаться к чесноку. Он может вызвать сильнейшее раздражение вплоть до ожога. Также чеснок может спровоцировать сильнейшую аллергию.

Поэтому важно знать, в каких случаях от чеснока лучше отказаться вообще, а когда его употребление принесет пользу.