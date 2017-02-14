В Польше зафиксирована самая большая вспышка птичьего гриппа за последние 10 лет

В четырех польских воеводствах выявлено восемь новых случаев птичьего гриппа. Вспышку вируса было зафиксировано в течение нескольких дней.

Об этом сообщает руководитель Ветеринарной службы Польши. Новость передает «Пресса Украины».

В Польше в четырех воеводствах страны в течение нескольких дней выявлено восемь новых случаев птичьего гриппа. Вирус гриппа найдено у: домашней птицы, а именно у кур и уток (пять случаев), в диких птиц – лебедей (три случая). Птичий грипп обнаружен в Силезском и Нижнесилезском воеводстве на юге Польши, Великопольском воеводстве на западе страны, а также Куявско-Поморском воеводстве на севере Польши.

По словам заместителя министра сельского хозяйства Польши Эвы Лех, вспышка эпидемии птичьего гриппа является крупнейшей за последние десять лет, ведь сейчас проблема касается значительной большей части территории страны. Она добавила, что последние случаи птичьего гриппа означают потребность утилизации 320 тысяч единиц домашней птицы.

В связи с этим ветеринарные службы Польши начали применять необходимые средства, предусмотренные в случаях высокопатогенного птичьего гриппа, обнаруженного у домашней птицы. Также главный санитарный врач Польши отметил, что необходимо применить положения, которые ввел в действие с 28 декабря 2016 года министр сельского хозяйства и развития сельских районов. Они касаются управления денежных средств, связанных с возникновением высокопатогенного птичьего гриппа.