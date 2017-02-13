У Вітовському районі відкрито нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини

В селі Котлярево Вітовського району було відкрито нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини.

На будівництво амбулаторії витрачено майже 1,2 млн грн. З них 459 тис. 661 грн – районний бюджет, 349 тис. 250 грн – сільський, 263 тис. 095 грн – кошти ПРООН та громада.

Амбулаторія знаходиться в приміщенні старої адміністративної будівлі в якій у 2014 році відремонтовано дах (220 тис. 856 грн). В 2015 році повністю замінено систему опалення, шляхом встановлення тепло-акумулюючого нагрівача – за рахунок спільних коштів програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (263 тис. 095 грн в тому числі коштів громади – 17 тис.683 грн) та районного бюджету (77 тис. 448 грн).

У цьому ж році капітально відремонтовано приміщення установи (407 тис. грн), закінчено ремонтні роботи в 2016 році - ремонтом фасаду (102 770 тис. грн) та придбанням меблів та обладнання (170 тис. грн). Ремонт здійснено за кошти районного і сільського бюджету та фінанси громади.

Загалом у 2016 році було придбано нове медичне оснащення, відремонтовано приміщення амбулаторій та ФАПів, закуплено нові меблі на суму 6 млн 167 тис. 336 грн.