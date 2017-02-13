30.01.17 12:421190
В Южноукраинске катастрофическая ситуация с вакцинами от бешенства
|13.02.17 12:05
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На данный момент в Украине вновь дефицит необходимого препарата
На данный момент в Украине вновь дефицит необходимого препарата
На этой неделе в Южноукраинске был зафиксирован один случай покуса. От бродячего пса пострадал мужчина.
Как сообщил на заседании пятничного городского штаба директор КП СКХ Евгений Вакарь, собаку отловили и усыпили. Также были отправлены на исследование анализы, чтобы определить у животного, напавшего на человека, наличие вируса бешенства.
В то же время начальник СМСЧ-2 Ольга Стахорская посетовала, что в лечебном учреждении осталось всего четыре дозы вакцины от этой смертельной болезни.
На данный момент в Украине вновь дефицит необходимого препарата.