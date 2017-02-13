В Южноукраинске катастрофическая ситуация с вакцинами от бешенства

На данный момент в Украине вновь дефицит необходимого препарата

На этой неделе в Южноукраинске был зафиксирован один случай покуса. От бродячего пса пострадал мужчина.

Как сообщил на заседании пятничного городского штаба директор КП СКХ Евгений Вакарь, собаку отловили и усыпили. Также были отправлены на исследование анализы, чтобы определить у животного, напавшего на человека, наличие вируса бешенства.

В то же время начальник СМСЧ-2 Ольга Стахорская посетовала, что в лечебном учреждении осталось всего четыре дозы вакцины от этой смертельной болезни.

На данный момент в Украине вновь дефицит необходимого препарата.