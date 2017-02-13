Посты в соцсетях говорят о проблемах в интимной жизни

Какие интимные тайны своих авторов выдают тексты и селфи.

Посты, оставляемые людьми в сетевых блогах, могут выдавать интимные тайны своих владельцев. Механизм такой взаимосвязи был исследован группой ученых из Массачусетского университета, США, пишет медицинский портал www.medikforum.ru.

Ученые уверяют: записи пользователей в соцсетях являются невербальным отражением их сексуальных потребностей. Особенно ярко это заметно по женским постам и публикациям в личных блогах.

По словам авторов проекта, у представительниц прекрасного пола чаще всего проявляется такая закономерность: чем чаще публикуются селфи - тем выше степень неудовлетворенности в интимной жизни. Это может быть связано с тем, что женщины в отношениях превозносят роль физической привлекательности, и в отсутствие качественного секса начинают чаще фотографироваться, чтобы убедить себя в собственной неотразимости и привлечь внимание. Таков их защитный психологический механизм, полагают ученые.

У мужчин ситуация несколько иная. В частности, исследование показало, что 82% любительниц селфи оказались крайне недовольны интимной жизнью или вовсе ее не имели, тогда как среди мужчин, часто делающих автопортреты, такой результат оказался у 60%.

Помимо этого, исследователи изучили другие характерные повадки блогеров. Они в частности выяснили, что заядлые любители цитат чаще всего оказываются самыми сексуально зажатыми людьми, а поклонники "мимишных" картинок, например, с котиками, проявляют склонность к полигамности.

Те же, кто предпочитает публиковать на своих страницах снимки красивых пейзажей вместо селфи, по словам ученых, "либо довольны своим партнером, либо не имеют сексуальных отношений совсем, но не страдают из-за этого".