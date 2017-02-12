На Николаевщине грипп и ОРВИ не превышает эпидемический порог

12.02.17 14:51Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

На 5-й неделе текущего года гриппом и ОРВИ в Николаевской области заболело 4917 человек, из них дети составили 3178 человек, удельный вес среди всех заболевших 65%. По сравнению с 4 неделей года заболеваемость снизилась на 247 случаев или на 5%. Заболеваемость не превышает уровень эпидемического порога (-33%).

Об этом говорится в сообщении на сайте Управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации.

За неделю были госпитализированы 222 человека, из которых 173 - дети, 78% от всех госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ.

По данным вирусологической лаборатории «Николаевского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины» 50% случаев выявлены вирусы гриппа А, в 44% случаев аденовирусы и в 6% вирусы парагриппа.

По состоянию на 5 неделю года привито против гриппа 5466 человек, из которых наибольшее количество это лица, находящиеся в специализированных учреждениях (интернатах, домах ребенка, домах почтенного возраста) - 1984 человека (36%); персонал предприятий, учреждений, организаций - 1878 человек (35%); 1173 человека (22%) - медицинские работники; за собственные средства привито всего 308 чел. (6%).

Ранее сообщалось о том, что в школах Николаева был приостановлен учебный процесс. Временные каникулы для школьников объявлены в связи с резким ухудшением погодных условий, увеличением показателей заболеваемости ОРВИ среди детей и подростков.

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