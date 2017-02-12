Если вы целый день сидите за компьютером

Ваша работа меньше всего связана с физической активностью. Напротив, вы почти все рабочее время сидите! Ни пять или шесть часов, а все восемь, а порой, девять и десять. Конечно же, на фоне таких событий, актуален вопрос потери веса и крепкого здоровья.

Из всех частей тела больше всего двигаются ваши пальчики, «играя» по компьютерной клавиатуре. Для тренировок в фитнес зале вы регулярно не находите время.

Часто перекусываете за рабочим столом разными вкусняшками, вроде шоколадок, конфет, бутербродов и прочей не очень полезной пищи. Конечно же, все это никак не поможет вам в создании стройной фигуры.

Вдобавок ко всему, если ваша работа связана со стрессом, вы можете не замечать, как на эмоциональном фоне съедаете больше положенного.

Вы можете от случая к случаю заниматься «легенькой» гимнастикой прямо за рабочим столом, но чтобы действительно помочь своему организму быть здоровым и получить заметные результаты в виде тонкой талии, придется планировать офисный фитнес на каждый день.

По наблюдениям врачей полчаса кардио пять раз в неделю не освобождают от риска для здоровья тех, кто ведет сидячий образ жизни. Поэтому, дополнительно, требуется в течение рабочего дня посвящать несколько минут, между различными делами, физическим упражнениям. Это улучшит вашу физическую форму и положительно скажется на сердечно-сосудистой системе.

1.Упражнения для рук

Если ваши пальцы рук постоянно работают с компьютерной клавиатурой, найдите время в течение дня для перерыва. Дайте им отдохнуть, но, не пассивно опустив вдоль тела, а с пользой для здоровья.

Вытяните руки вперед и проделайте кистями круговые движения в левую и правую стороны 10-15 секунд. Затем сожмите запястья в кулаки и зафиксируйте их на 15-20 секунд. Такие упражнения выполняйте в течения дня.

2.Упражнения для ног

Для выполнения этого упражнения вам даже не придется вставать со стула. Нужно просто поднять перед собой и выпрямить одну ногу, тогда как другая остается на полу. Держите эту позицию несколько секунд, после чего расслабьте и опустите ногу. Проделайте упражнение с другой ногой. И если позволяет возможность, сделайте с каждой ногой 20 повторов.

3.Упражнения для спины

После рабочего дня многие офисные работники жалуются на боли в спине. Но в ваших силах не допустить (исправить) подобную неприятность. В рабочее время устройте «пятиминутку» для своего «стержня жизни» – позвоночника.

Сидя в кресле, выпрямите осанку и всем корпусом повернитесь влево, ухватившись за спинку левой рукой. Проделайте такое скручивание в правую сторону. Сохраняйте позицию 10-12 секунд. Это простое упражнение положительно влияет на спинные мышцы и сам позвоночник.

4. Упражнение для плеч

Это упражнение может показаться вам сложным, но если вы сделаете его, плечи будут себя чувствовать прекрасно! Вам нужно за спиной соединить левую и правую руку в замок. Для этого заведите левую руку за спину, ладонью наружу, а правую – через плечо.

Соедините их ладонями. Удерживайте руки в таком положении в течение 15 секунд. Если у вас не получается соединить ладони обеих рук, зафиксируйте положении, взявшись за рубашку (пиджак, кофточку). Практикуйте такую растяжку каждый день, пока не сможете сделать «замок» на спине.

5. Упражнения для поднятия тонуса

Когда вы хотите взбодриться, делайте на своем рабочем месте отжимания. Для этого вместо пола используйте свой рабочий стол. Оттолкнитесь от него всем телом столько раз, сколько можете. Старайтесь опуститься всем корпусом как можно ниже.

Если вы будете в течение каждого дня выполнять, хотя бы эти простые упражнения, вы будете чувствовать себя более здоровыми и счастливыми в течение всего года.

Сопутствующие фитнесу на работе полезности: все для здоровья и красоты

Если вы действительно хотите быть стройной и здоровой, несмотря на сидячую работу, помимо упражнений за рабочим столом придерживайтесь и других полезных советов: ∙ не соблазняйтесь купить для перекуса пачку печенья, шоколадку или чипсы, затарив ими ящик своего стола.

Представьте себя шустрой и красивой белочкой, милым бурундучком, и запаситесь для утоления внезапных приступов голода орехами, сухофруктами и вкусным чаем; ∙ не игнорируйте воду.

Суточный рацион, по мнению врачей должен составлять не меньше 2-х литров. Из-за недостатка влаги в организме вы можете испытывать усталость, головные боли и голод.

Выпив же стакан воды за 30 минут до еды, вы исключите риск переедания и утолите чрезмерный аппетит. ∙ когда вы захотите устроить легкий перекус в перерыв, выберите вместо фруктов белковые продукты (мясо, яйцо, рыба, бобовые).

Во-первых, на переваривание белка уходит больше времени, чем на переваривание углеводов.

Во-вторых, вы избежите повышенного уровня сахара в крови; ∙ не устраивайте обед на рабочем месте, если не хотите в спешке, незаметно для своего желудка и организма буквально проглотить за один присест свыше 1000 калорий, а затем, в течение второй половины дня чувствовать себя вялой и сонливой. Почему бы не пройтись, и если позволяют условия, не устроить ланч прямо на воздухе?

Диетологи считают, что можно сжечь 9 лишних калорий в час, если вместо того, чтобы сидеть, иногда выполнять работу стоя. Но прежде чем отмахнуться от такой возможности избавиться от мизерного количества калорий, вы должны знать, что положение «стоя» нормализует уровень сахара в крови и тем самым положительно сказывается на потере веса.