Все как в ночном кошмаре: из головы женщины извлекли живого таракана

12.02.17 13:33Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Часто ли вас преследуют головные боли в последнее время? Вероятно, в этом нет ничего страшного – последствия стресса или же обычного обезвоживания... Если так, вам невероятно повезло, ведь это может быть таракан, который пробрался внутрь вашей головы.

Необычные симптомы

Не так давно в The New Indian Express появилось ужасное сообщение: 42-летняя индианка по имени Селви начала испытывать странное ощущение в области носа и глаз в ночное время. «Ощущалось покалывание, и было впечатление, будто что-то ползает. Всякий раз, когда ощущалось движение, это приводило к жжению в глазах, - говорит она. - Я провела всю ночь, испытывая дискомфорт».

Изначально женщина обратилась в местную клинику, но вскоре оказалась в правительственной больнице. После нескольких проверок и анализов врачи пришли к выводу, что в лобной области головы находится инородное тело, которое кажется мобильным. Использовав зонд, врачи пришли в ужас, так как увидели взрослого таракана, который, по-видимому, залез в нос женщины в ночное время.

Невероятно, но он был еще жив, и, казалось, чувствует себя вполне комфортно внутри носовой полости женщины. Он смог пробраться довольно далеко, к месту между задней частью носа и глазами.

Используя щипцы и всасывающее устройство, врачи смогли успешно удалить таракана. Вся операция заняла 45 минут.

Угрожает ли вам опасность

Но это, дамы и господа, очень редкий случай. Не ждите, что таракан или нечто подобное на самом деле заползет в ваш нос или в ухо в ближайшее время. Один из членов команды врачей отметил, что таракан – это, безусловно, самое странное, что он лично удалял из ноздрей пациента.

Иногда врачам приходится вытаскивать из носовой полости пациентов бисер, кусочки мела и даже пиявок. Но это первый случай, когда был обнаружен таракан, к тому же такого большого размера. Но самое странное то, что он все еще был живым.

Пауки и скарабеи

Если вы не живете в месте, где водятся тараканы, то все равно можете быть обеспокоены тем, что паук может залезть в ваш рот или нос. К счастью, сообщение о том, что мы глотаем семь-восемь пауков в год, на самом деле является мифом, так как наш тяжелое дыхание отгоняет их. Те не менее пауки могут забраться в ухо.

Кроме того, в некоторых частях мира, к примеру, в Америке, существует крошечная опасность, что вы можете быть уязвимыми для скарабея, который заползает в ухо. Скарабеи в состоянии поднять вес, превышающий их собственный в 50 раз, так что будьте осторожны: они могут пробраться слишком далеко и повредить барабанную перепонку.

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