Сегодня в Украине Всемирный день больного

На протяжении жизни человек сталкивается с болезнями. Они требуют обращения к специалистам и последующей терапии. Некоторые недуги представляют большую опасность для человека и общества. Распространяясь, они наносят вред здоровью и экономике. Для обращения внимания на проблемы страждущих, уход за ними, социальную защиту создан международный праздник.

Когда проходит

Всемирный день больного отмечается ежегодно 11 февраля. В 2017 году жители Украины России, Беларуси и других стран мира участвуют в этом событии.

Кто отмечает

Праздник справляют активисты общественных фондов, благотворительных организаций, люди, которые перенесли тяжелые недуги, врачи. К торжествам присоединяются их родственники, друзья, знакомые, пациенты, близкие, а также студенты, преподаватели, интерны профильных специальностей медицинских ВУЗов, вспомогательный персонал.

История и традиции праздника

Всемирный день больного впервые прошел в 1993 г. Инициатором события стал Папа Римский Иоанн Павел Второй. 13 мая 1992 года Понтифик обратился с посланием. Он заявил о своих намерениях и о цели праздника – обращение внимания на необходимость лучшего ухода за больными, облегчения их страданий.

Памятная дата имеет символическое значение. Она приурочена явлению Богоматери Лурдской 11 февраля. Святая Дева стала символом спасительницы нездоровых людей. По преданию, она исцелила множество больных.

В этот день проводятся просветительские лекции, семинары, конференции. Проходят мероприятия по обмену опытом. Врачи обмениваются поздравлениями. Благотворительные организации собирают средства на помощь страдающим недугами. Общественные фонды устраивают флешмобы, акции, которые обращают внимание на актуальные проблемы здравоохранения. Выдающихся специалистов отрасли награждают дипломами и грамотами за большие достижения. Средства массовой информации публикуют посвященные празднику материалы, транслируют документальные фильмы, передачи, которые рассказывают о недугах, достижениях в медицине, дают рекомендации по сохранению здоровья. В культовых сооружениях проходят мессы на латинском, преподается Таинство Елеосвящения. Верующие возносят молитвы, вспоминают больных, выражают им солидарность, сочувствие.

Интересные факты Некоторые исследователи связывают появление праздника с установлением диагноза – болезни Паркинсона. Ее выявили у предстоятеля Римско-католической церкви в 1991 году.

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