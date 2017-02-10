Список и количество вакцин, которые есть в Николаевский области

10.02.17 17:35Сколько просмотров этой статьи25Сколько комментариев этой статьи0

В 2016 году министерство здравоохранения закупило через международные организации и поставило в Украину более 17 миллионов доз вакцин.

На начало 2017 в регионах присутствуют все вакцины, которые входят в календарь профилактических прививок, как обязательные.

Так, по состоянию на 1 февраля в Николаевской области есть:

  • вакцина от дифтерии и столбняка - 10471;

  • вакцина для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированная, с уменьшенным содержанием антигена - 131943;

  • вакцина для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша, адсорбированная, с цельноклеточным коклюшевым компонентом - 42044;

  • комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (ацелюлярный компонент), полиомиелита и заболеваний, вызванной Haemophilus inflenzae типа b – 920;

  • комбинированная вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи - 17319;

  • вакцина для профилактики гепатита В, рекомбинантная жидкая - 25132;

  • двухвалентного вакцина для профилактики полиомиелита типов 1 и 3 - 30714;

  • вакцина конъюированная для профилактики заболеваний, возбудителем которых является Haemophilus Influenzae типа b - 4674;

  • антирабическая вакцина - 1676;

  • вакцина БЦЖ, лиофилизированная - 23050.

В случае отсутствия в отдельных лечебных учреждениях определенных вакцин следует обращаться прежде всего к управление здравоохранения для получения необходимой информации и решения этой проблемы. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

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