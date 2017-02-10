27.01.17 18:151730
Список и количество вакцин, которые есть в Николаевский области
|10.02.17 17:35
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В 2016 году министерство здравоохранения закупило через международные организации и поставило в Украину более 17 миллионов доз вакцин.
В 2016 году министерство здравоохранения закупило через международные организации и поставило в Украину более 17 миллионов доз вакцин.
На начало 2017 в регионах присутствуют все вакцины, которые входят в календарь профилактических прививок, как обязательные.
Так, по состоянию на 1 февраля в Николаевской области есть:
вакцина от дифтерии и столбняка - 10471;
вакцина для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированная, с уменьшенным содержанием антигена - 131943;
вакцина для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша, адсорбированная, с цельноклеточным коклюшевым компонентом - 42044;
комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (ацелюлярный компонент), полиомиелита и заболеваний, вызванной Haemophilus inflenzae типа b – 920;
комбинированная вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи - 17319;
вакцина для профилактики гепатита В, рекомбинантная жидкая - 25132;
двухвалентного вакцина для профилактики полиомиелита типов 1 и 3 - 30714;
вакцина конъюированная для профилактики заболеваний, возбудителем которых является Haemophilus Influenzae типа b - 4674;
антирабическая вакцина - 1676;
вакцина БЦЖ, лиофилизированная - 23050.
В случае отсутствия в отдельных лечебных учреждениях определенных вакцин следует обращаться прежде всего к управление здравоохранения для получения необходимой информации и решения этой проблемы. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.