Ученые доказали, что кофе наносит вред мочеполовой системе женщин‍

09.02.17 16:36Сколько просмотров этой статьи230Сколько комментариев этой статьи0

Американские исследователи пришли к выводу, то чрезмерное потребление кофе может спровоцировать ряд хронических болезней у женщин.

Ученые из различных стран уже не первый год изучают эффект от употребления кофе и до сих не могут дать однозначный ответ на вопрос, вредит ли этот напиток человеческому организму или, напротив приносит пользу.

Ранее исследователи доказали, что кофе улучшает работу сосудов, а также снижает риск старческого слабоумия, риск развития рака простаты, риск развития цирроза печени и улучшает потенцию. При этом кофе не относится, как принято считать, к бодрящим напиткам, но зато избавляет от суицидальных мыслей.

В целом, ученые сошлись во мнении, что 3-4 чашки кофе в день не приносят вреда. Они либо имеют нейтральное влияние, либо приносят пользу.

А вот сотрудники университета Гарварда в ходе нового исследования выявили одно из многочисленных вредных свойств кофе. Американские исследователи согласились, что несколько чашек этого напитка в день оказывают благотворное влияние на организм человека. При этом они доказали, что более частое потребление кофе приводит к пагубным последствиям, в частности для женщин.

Специалисты выяснили, что у дам, привыкших регулярно пить около четырех чашек кофе и более в день, чаще возникают проблемы с мочевым пузырем. Исследование показало, что любительницы кофе подвергают себя риску развития хронических воспалительных процессов мочеполовой системы.

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