Для многих людей, и для меня в частности, очень частым и актуальным является вопрос здорового сна. Зачастую нам, перед тем как заснуть приходится тупо смотреть в потолок по несколько десятков минут, а то и по несколько часов. Из-за работы за компьютером, стрессов, плохих фильмов и сериалов, переживаний, депрессии, низкой активности в течение дня, не частого пребывания на свежем воздухе или по другим причинам нам не удается быстро заснуть, а соответственно, и выспаться и быть бодрым утром.

Напряженный ритм жизни людей в 21 веке обусловливает развитие такого вида проблем со сном как бессонница. Вообще насчитывается целых 84 различные проблемы нарушения сна, но сама бессонница является наиболее популярной, ведь она касается не только нашего сна, но и настроения и самочувствия всего следующего дня.

В статье я проанализировал, подобрал и структурировал все полезные способы как быстро уснуть и выспаться, которые нашел на территории нашего и англоязычного интернета.

Считаю, что единичные описаны методы борьбы с проблемой засыпания и высыпания не всегда подходят людям, ведь все мы разные и что хорошо для одного может вообще не действовать для другого. Поэтому, благодаря большому количеству описанных ниже методов, возможно, вам удастся найти тот, который подходит по особенностям и привычкам именно вашего организма.

Внимание!

Данный список способов как быстро заснуть планируется быть бесконечным, потому что каждый день кто-то придумывает все новые и новые методы борьбы с бессонницей.

Поэтому моя подборка способов заснуть будет обновляться по мере моего информирования о чем-то новеньком. Также предлагаю вам, уважаемые читатели, участвовать в борьбе с бессонницей и предлагать в комментариях свои собственные методы быстрого засыпания.

Все описанные советы никак не будут связаны с приемом любых медикаментов. Принимать лекарства для сна следует только при крайней необходимости, а до того можно перечитать и испытать любой из приемов, описанных ниже.

Советы чтобы быстрее уснуть

Первый и очень важный совет — не спите днем! Вы что младенцы, которым нужно много спать? Лучше займитесь днем чем-то полезным, поработайте например, побегайте (за девушками), книгу почитайте, в магазин сходите, напишите интересную актуальную статью и у меня на сайте разместите :)

Ложитесь спать только тогда, когда вы сонные. Если видите, что на часах 12 ночи, а на боковую вам совсем не хочется, то лучше еще полчаса подождать пока сон не придет.

Не используйте свою кровать для любых других дел, кроме сна: не читайте на нем, не ешьте, не смотрите телевизор, не учитесь, не играйте в игры на кровати. Единственным исключением из этого правила является секс.

Если вам не удается заснуть, встаньте и уйдите в другую комнату. Побудьте там хотя бы 5-10 минут, а затем возвращайтесь и ложитесь спать. Повторяйте так до тех пор, пока не будете мгновенно засыпать. Основная цель этого совета — ассоциировать вашу спальню со сном и быстрым засыпанием. Если вы легли в кровать и не можете заснуть в течение 10 минут, значит, это правило для вас не действует.

Настройте будильник организма и просыпайтесь в одно и то же время каждое утро, независимо от того сколько времени вы спали. Это поможет вашему телу выработать собственный ритм сна.

Большинство людей легко засыпают и спят только в полной темноте. Фонари или фары автомобилей на улице, лампы или ночники могут мешать быстро заснуть, поэтому рекомендую три простых решения. Прикрывайте глаза рукой, купите темные (такие, которые меньше пропускают свет) шторы или купите себе маску на глаза.

Очень важной для сна является температура помещения, в котором вы засыпаете. Она должна быть в пределах 16-18 °С (предполагается, что спите вы под одеялом). Если вам все равно холодно, то наденьте пижаму или футболку. Сделайте так, чтобы вам не было ни холодно, ни жарко в постели.

Не менее важна и поза, в которой вы засыпаете. Хотя она является сугубо индивидуальной — разным людям легче засыпать в разных позах, но обычно легче заснуть лежа на боку. Не рекомендуется спать на животе, потому что сдавливается грудная клетка и лицо утром будет в морщинах от подушки. А моя любимая поза для сна — так называемая «королевская», на спине и руки за головой.

Сон под музыку. Интересно то, что некоторым быстро уснуть помогает музыка. Если вы не из таких людей, то этот совет не для вас. Итак, пару рекомендаций по засыпания под музыку: во-первых, не делайте ее слишком громкой, лучше вообще пусть будет очень тихой, чтобы ее можно было слушать только при полной тишине, во-вторых, составьте свой собственный плейлист песен, под которые вам легче засыпать. Говорят, хорошо помогают заснуть звуки природы: шум дождя, прибоя, воды или ветра.

Читайте. Чтение может помочь быстрее навлечь на себя сон. Читая, мы концентрируем свое внимание на чем-то одном (сюжет книги) вместо того, чтобы гонять мысли от одного до другого события, которое произошло с вами сегодня или должно случиться в будущем. Попробуйте почитать что-то легкое, успокаивающее (а не фантастику или детективы), возможно, даже скучное. Не зря же очень часто студенты прямо за чтением учебников засыпают.

Попробуйте дыхательные техники. Глубокое дыхание поможет быстрее расслабиться и включить «режим просмотра снов». Требуется около шести раз в минуту глубоко вдыхать и выдыхать. На 4 счета вдыхаем, на 2 счета задерживаем дыхание и на 4 счета выдыхаем. За 3-4 часа до сна не нагружайте организм тяжелыми физическими упражнениями (спортом), так как они наоборот пробуждают организм и снижают выделение мелатонина, который необходим для сна. Активную физическую нагрузку организма лучше проводить утром или в течение дня.

Поиграйте в игры. Подойдут даже те, что на телефоне или планшете, только под играми я имею в виду логические загадки или головоломки, а не шутеры и т.п. Игра может отвлечь вас и поможет быстрее оказаться в стране снов. Лично мне очень хорошо помогает заснуть судоку: не успеваю и половину на тяжелом уровне разгадать, как уже клонит в сон. Если не любите игры, то попробуйте банально посчитать слонят, как это делал Петя Пяточкин. Ритм и монотонность подсчета может вас усыпить.

Следите за своим питанием. Некоторые продукты способствуют сну — это бананы, арахис, инжир и молочные продукты. Другие наоборот, мешают заснуть. В основном это продукты, которые содержат много белка и очень острая пища. Не стоит набивать пузо на ночь глядя. В то же время, не ложитесь спать голодным — потому что опять же будет трудно заснуть. В этом деле важно соблюдать меру.

Не налегайте на сладкое. Оказывается сахар и сладости также плохо влияют на сон, поэтому, чтобы не употреблять всевозможных таблеток для засыпания лучше ограничить себя вечером в шоколаде и пирожных.

Идем дальше. Кофе и чай также противопоказаны перед сном. Хотя, конечно, есть такие уникумы, которые и после дозы кофеина умудряются спать без задних ног, но их очень мало. Касательно питья чая перед сном ведется множество дискуссий, но доподлинно известно, что противопоказано пить химический (в пакетиках), черный и особенно зеленый чай, поскольку все они содержат кофеин. Если уж вам так хочется похлебать чайку, то лучше пейте травяной, например, из ромашки или мяты.

Не пейте много алкоголя перед сном. Думаю, с этим и так все понятно, алкоголь — зло, а если еще и перед сном его употреблять в чрезмерных дозах, то быстро уснуть вам не удастся. Кроме того, головные боли или боли в желудке вряд ли пойдут на пользу здоровому сну.

Быстро погрузиться в мир снов поможет теплая (не горячая!) ванна. Она нормализует внутреннюю температуру тела и поможет расслабиться. Сразу после ванны попробуйте долго не ходить туда-сюда, а сразу в кроватку и спать. Только смотрите не засните, принимая ванну.

Ароматерапия. Насколько мне известно, запахи и ароматы также положительно влияют на организм, поэтому и заснуть они нам помогут. Сам я никогда не использовал такой способ для быстрого засыпания, но вполне вероятно, что кому-то масло мелиссы, ромашки, лаванды или майорана поможет.

Старайтесь не спать в комнате, где есть компьютер или какая-либо другая электроника. Давно известно, что электронные устройства генерируют радиоволны. В свою очередь, они влияют на наш мозг, поэтому постарайтесь максимально ограничить себя в современной технике перед тем, как ложитесь спать: ноутбук отправить в другую комнату, телефон выключайте, телевизор также должен быть выключен, а не работать всю ночь. Осознайте, наконец, что ваша спальня предназначена для сна, а не работы.

Попробуйте посчитать от 1 до 300. Думаю, где-то на счете больше 100 вам надоест, и вы заснете.

Интересный вариант быстрого засыпания — это ложиться спать вместе с домашним любимцем. Обычно это котик или собачка, но подойдет даже домашний скот (лошадь, утка, коза, курица, свинка), лишь бы они на вас успокаивающе влияли, и вам было удобно спать. Но в то же время если ваш питомец очень резвый и часто просыпается, то будет часто будить вас ночью. Поэтому, существует еще вариант с любимыми мягкими игрушками.

Старайтесь не засыпать где угодно в доме кроме спальни. Как я уже упоминал выше, именно спальня должна ассоциироваться со сном, а не диван перед телевизором или мягкое кресло и газета.

Выпейте немного теплой воды или молока и поешьте мускатных орехов перед сном, они помогут легко и быстро заснуть.

Попробуйте, если это возможно, читать все подряд, что находится в комнате: плакаты, названия книг и журналов на столе, да все, что можно увидеть. Но старайтесь избегать цифр, потому числа помогают мозгу сосредоточиться и соответственно вам будет труднее уснуть.

Закройте глаза и подумайте о чем-то хорошем. Вспомните все хорошее, что завтра на вас ждет и дайте себе команду, что чем быстрее вы заснете, тем быстрее наступит завтра и состоятся приятные вам события.

Сгибайте и разгибайте ваши пальцы на ногах, задерживая их в согнутом положении на несколько секунд. Таким образом, вы расслабите свой ум и тело.

Перед тем как идти спать выпейте стакан настоящего! вишневого компота (сока). Он содержит много мелатонина и поможет побороть бессонницу.

Вспомните, что вы делали в течение дня. В деталях припомните себе, чем вы занимались, начиная с утра и до самого вечера, составьте некую хронологическую последовательность. Порой такая умственная нагрузка способствует легкому сну.

Я почти уверен, что каждый из нас хотя бы раз в своей жизни засыпал с включенной музыкой, телевизором или под шум гостей в соседней комнате. Порой люди настолько к этому привыкают, что в полной тишине им также не удается заснуть. Именно для таких ситуаций существует белый шум — это такой своеобразный шум, который не имеет перепадов, он монотонный. Включите себе на ночь звуки белого шума и спите спокойно, он отвлечет от любых навязчивых мыслей.

Потрите себе живот. Думаете, я спятил? Нет, это еще один способ быстро посетить страну снов. Начните со своего пупка и проведите ладонью по кругу по часовой стрелке, постепенно делая круги все больше и больше. Затем делайте то же самое, только начинайте с края живота и к центру по часовой стрелке. Повторяйте до тех пор, пока рука не станет тяжелой и вам не захочется спать.

Займитесь сексом. Это одно из тех занятий, по истечению которого нужно немного отдохнуть и расслабиться, а именно сон является лучшим для этого решением. А что? Кто сказал, что процесс быстрого засыпания не может приносить удовольствие?

Подумайте о своем любимом человеке. Если ее (его) нет рядом, то думайте о ней (нем) перед сном, как бы вам было хорошо вдвоем.

Молитва. Сосредоточьтесь на молитве и не позволяйте мыслям отвлекаться. Подумайте и перечислите в голове все, за что вы благодарны Богу и чего стремитесь достичь. После того как помолитесь непременно придет облегчение, а с ним и быстрый, беззаботный, здоровый сон.

Потягушки. Вспомните, что делают коты перед сном. Да, они потягиваются, прогибают спину, растягивают задние и передние лапы. Если такой способ помогает котам, то почему бы и нам не попробовать? Потянитесь в постели, напрягите и расслабьте по очереди каждую свою мышцу, а потом уже со спокойной душой на боковую.

И последний совет для засыпания — читайте эти советы. Думаю, где-то в середине глаза станут тяжелыми, а под конец как раз заснете :)

Да, списочек получился довольно неплохим, но именно на это и был расчет. Чтобы каждый посетитель нашел подходящий ему способ быстро уснуть и утром чувствовал себя бодрым.