Чего никогда не стоит делать со своими глазами: 10 советов

Глаза — это очень важные и нежные органы нашего организма. Однако мы мало обращаем на них внимания, пока все идет как надо. Но следует постоянно помнить о том, как важно здоровье наших глаз. Ведь очень часто мы вредим этим важнейшим органам, сами о том не подозревая. Предлагаем сегодня вместе выяснить, чего никогда не стоит делать с нашими глазами.

Пользоваться старой косметикой

Многие женщины не уделяют достаточно внимания этому пункту. На самом же деле очень важно не использовать старую тушь для ресниц и другую косметику рядом с областью вокруг глаз. Этим вы убережете свои органы зрения от попадания инфекций и связанных с этим болей и проблем со зрением.

Использование любых имеющихся в наличии капель для глаз

Следует признать, что этим грешат очень многие. Однако, прежде чем достать купленные давно глазные капли из вашего шкафчика, стоит посоветоваться с врачом. Ведь в противном случае вы рискуете не только не помочь, но и навредить себе. К тому же в том случае, если вы слишком часто вынуждены использовать глазные капли, стоит задуматься о наличии более серьезных проблем, которые также требуют консультации доктора.

Оставлять глаза неприкрытыми

Не избегайте ношения очков. Причем это касается не только тех, что прописал вам врач, но и солнцезащитных. В первом случае без очков у вас будут чрезмерно напрягаться глаза, что со временем негативно отразится на них. Отказ же от регулярного использования солнцезащитных очков постепенно может привести к потере зрения или катаракте из-за воздействия ультрафиолета.

Отсутствие правильного питания

То, как вы питаетесь, может серьезно повлиять и на здоровье ваших глаз, повышая риск возникновения с возрастом таких заболеваний, как макулярная дегенерация и катаракта. Поэтому убедитесь, что в вашем меню присутствует много зелени, продуктов, содержащих Омега-3 жирные кислоты (тунец, лосось), а также орехов и растительных белков. Ведь здоровье глаз, как и других органов тела, во многом зависит от того, что мы едим.

Курение

Курение, как и питание, оказывает влияние на весь организм. Эта дурная привычка сделает вас более подверженным различным проблемам со зрением. Не говоря уже о негативном воздействии на весь организм в целом. Конечно, курение — это не та привычка, от которой легко можно отказаться. Но чем сильнее вы будете стараться, тем быстрее сможете добиться успеха.

Забывать дать глазам отдых

Перерывы в работе играют очень важную роль. Возможно, вы полагаете, что поступаете правильно, вставая из-за стола лишь для быстрого посещения уборной или 10-минутного перерыва на обед. Однако таким образом вы наносите невосполнимый урон вашим глазам. На самом деле вы должны делать 15-минутный перерыв в работе как минимум каждые два часа. Также желательно каждые 20 минут хотя бы в течение 20 секунд смотреть вдаль, давая глазам отдых.

Открывать глаза под водой

Это в основном касается бассейнов. Вода в них зачастую хлорирована, но это не приводит к каким-либо серьезным повреждениям самих органов зрения. Однако химические вещества способны смывать слезистую пленку, защищающую глаза от воздействия бактерий и инфекций, которые хлор не способен убить.

Игнорировать необходимость защиты

Если вы делаете дома ремонт, используя сыпучие материалы или химические вещества, работаете в лаборатории или же занимаетесь контактными видами спорта, такими как футбол или хоккей, то вам всегда следует защищать глаза. Ведь вы можете получить удар или же травмировать органы зрения из-за попадания в них ядовитых веществ или мелких частиц. Поэтому берегите свое зрение и не рискуйте им.

Лишать органы зрения кровотока

Очень важно всегда оставаться активным. Без физических упражнений ваш кровоток будет снижаться, соответственно, меньшая циркуляция крови будет наблюдаться и в области глаз. Это негативным образом воздействует на органы зрения.

Находиться в помещении со слишком сухим воздухом

Системы отопления и кондиционирования могут делать воздух сухим, что негативно отражается на увлажнении и защите ваших глаз. Что же делать, ведь без обогрева и охлаждения сегодня не обойтись? Хорошей идеей будет приобретение увлажнителя воздуха.