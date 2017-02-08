Психологи: Любители селфи страдают от недостатка секса

Ученые доказали, что публикации в социальных сетях животных, пейзажей и автопортретов, а также цитирование великих людей расскажут о вас больше, чем скажете вы сами.

Прямую взаимосвязь между публикациями в социальных сетях и сексуальной жизнью пользователей выявили сотрудники университета Массачусетса. Исследователи проанализировали более 223 тысяч страниц пользователей соцсетей и сделали неожиданное заключение.

Психологи доказали, что любители селфи, не удовлетворены своей сексуальной жизнью. Особенно это касается женщин. Опрос показал, что 82% респондентов либо страдают от нехватки секса, либо не имеют личной жизни вообще. Что касается мужчин, которые отличаются любовью к автопортретам, то 60% опрошенных любителей селфи признались, что крайне недовольны своей интимной жизнью.

Пользователи, которые публикуют фото пейзажей, живут, как показало исследование, в гармонии со своим партнером. При этом опрос показал, что даже если у любителей пейзажей нет личной жизни, то они не особо расстраиваются по этому поводу.

Что касается постов с милыми животными и прочими «няшными» картинками, то их авторы настоящие «сексуальные акулы». При этом, по данным сайта Greatest.info, который опубликовал результаты исследования, большинство из таких пользователей счастливы со своей второй половинкой.

Секс оказался не очень интересен для тех пользователей, которые часто публикуют цитаты великих людей и много внимания уделяют «секретам успеха». При этом респонденты из этой категории считают, что секс все же необходим для здоровья.