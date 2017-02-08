Очередную волну гриппа ожидают в середине февраля

Количество заболеваний гриппом среди детей увеличилось на 5%.

Вторую волну заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине ожидают в середине февраля. Об этом сообщила руководитель центра гриппа и ОРВИ Министерства здравоохранения Татьяна Дыхановская в эфире канала "112 Украина".

Эпидемический порог не превышен ни в одной из областей Украины. Заболеваемость по сравнению с прошлой неделей среди взрослых уменьшилась на 6% и немного выросла среди детей на 5%. Самая высокая заболеваемость в Киевской области, наименьшая в Тернопольской области. Повышения заболеваемости ожидаем в середине февраля, - сообщила она.

Отметим, что ранне Дыхановская прогнозировала второй всплеск эпидемии по всей стране. Тогда она отметила, что эпидемия может длится до апреля.