Очередную волну гриппа ожидают в середине февраля

08.02.17 11:50Сколько просмотров этой статьи79Сколько комментариев этой статьи0

Количество заболеваний гриппом среди детей увеличилось на 5%.

Вторую волну заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине ожидают в середине февраля. Об этом сообщила руководитель центра гриппа и ОРВИ Министерства здравоохранения Татьяна Дыхановская в эфире канала "112 Украина".

  • Эпидемический порог не превышен ни в одной из областей Украины. Заболеваемость по сравнению с прошлой неделей среди взрослых уменьшилась на 6% и немного выросла среди детей на 5%. Самая высокая заболеваемость в Киевской области, наименьшая в Тернопольской области. Повышения заболеваемости ожидаем в середине февраля, - сообщила она.

Отметим, что ранне Дыхановская прогнозировала второй всплеск эпидемии по всей стране. Тогда она отметила, что эпидемия может длится до апреля.

  • Вторую волну гриппа мы ожидаем начиная с февраля до начала апреля. Дети выйдут с каникул на занятия. Это тесный контакт и возможность быстрой передачи инфекции, – сказала Дыхановская.

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Среда, 08.02.2017

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