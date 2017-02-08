В Николаеве будут улучшать эффективность лечения ТБ/ВИЧ Николаевскую область посетили специалисты международной организации РАТН в рамках реализации проекта «Вызов туберкулезу», для улучшения эффективности лечения больных с инфекцией туберкулеза и ВИЧ. Об этом сообщает пресс-служба управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации. Во вторник, 7 февраля, представители РАТН встретились с и.о. начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Юрием Дячуком, на заседании обсудили практику координации усилий для преодоления проблем ТБ/ВИЧ инфекции в области. Были выдвинуты предложения по улучшению работы координационного совета, группы мониторинга, сотрудничество с общественными объединениями и организациями. Специалисты международной организации РАТН посетили нашу область в рамках реализации проекта «Вызов туберкулезу», которая финансируется Агентством США по международному развитию. Основной целью визита является улучшение эффективности лечения больных с инфекцией ТБ/ВИЧ. Во время посещения областного противотуберкулезного диспансера изучены практики ведения случаев ТБ/ВИЧ-инфекции и необходимости для улучшения диагностики ВИЧ среди больных туберкулезом, своевременного назначения АРТ, профилактического лечения котримоксазолом, оказание психологической и социальной поддержки. Кроме того обсуждены направления сотрудничества в рамках проекта, выполнение требований инфекционного контроля пациентов с ТБ/ВИЧ-инфекцией. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама