Диетологи назвали напиток, который нужно пить утром

08.02.17 09:00Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Начинать свое утро стоит с чашки ароматного зеленого чая. Это поможет ускорить метаболизм и очистить кожу.

Полифенолы и антиоксиданты, содержащиеся в зеленом чае, помогают организму блокировать возникновение раковых клеток.

При том, диетологи отмечают, что пить зеленый чай лучше охлажденным, так как на то, чтобы нагреть напиток, организм тратит дополнительные калории. Двух чашек зеленого чая достаточно, чтобы организм сжигал 80 калорий.

Кроме того, зеленый чай способен улучшить самочувствие и работу кишечника.

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Среда, 08.02.2017

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