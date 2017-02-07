Мировое открытие украинского ученого поможет людям с проблемами зрения и слуха

07.02.17 17:46Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Результаты исследования открывают новые перспективы для возможности улучшения качества жизни пациентов с потерей органов чувств.

Ученый-нейрофизик с Украины Антон Филипчук сделал важное и прорывное исследование в области нейронауки, результаты которого в дальнейшем могут быть использованы для улучшения качества жизни людей, потерявших зрение или слух.

Результаты кропотливого труда Филипчука и его коллег из Института Нейронаук испанского города Аликанте опубликовали во влиятельном научном издании Nature ommunications.

«Открытие заключается в том, что мозг мышей (а следовательно, вероятно, и людей) «знает» о наличии недостатков зрения или других органов чувств еще до рождения, и способен запустить механизмы компенсации еще до первого контакта с окружающим миром», — объясняют в сообществе выпускников Лицея Информационных Технологий при ДНУ, в котором учился Филипчук.

Ранее нейронаука базировалась на постулате, что развитие зон коры головного мозга, которые отвечают за органы чувств — зрение, слух и тактильные ощущения — происходит после рождения, во время взаимодействия с окружающей средой. Ученым удалось установить, что зоны мозга, которые отвечают за ощущение, общаются между собой еще до нашего рождения.

«С помощью техники флуоресцентного кальция, молекулярной биологии и генетики, ученые открыли феномен спонтанных эмбриональных «кальциевых волн» — сигналов, которые распространяются между сенсорными ядрами таламуса коммуницируя различные сенсорные системы между собой без фактического сенсорного опыта. В случае, когда одна из сенсорных систем была повреждена до рождения, кальциевые волны в таламусе запускали процесс адаптации невредимых ощущений еще во время эмбрионального развития», — говорится в сообщении.

Авторы исследования отмечают, что его результаты открывают новые перспективы для возможности улучшения качества жизни пациентов с потерей органов чувств.

Антон Филипчук, родился 1984 года в Кривом Роге и в 2001 году окончил Лицей Информационных Технологий при ДНУ. В 2006 году он получил диплом физического факультета Днепропетровского Национального Университета, где и приступил к написанию кандидатской диссертации. В 2011 Филипчук защитил диссертацию по исследованию нейродегенеративных процессов при боковом амиотрофическом склерозе. Впоследствии украинец начал свою научную карьеру в Средиземноморском институте нейробиологии (Марсель, Франция), исследуя болезнь Паркинсона.

В течение последних 4 лет Филипчук изучает эмбриональное развитие сенсорных систем. В Институте нейронаук испанского города Аликанте.

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