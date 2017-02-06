В МиколаЇві стартував конкурс на посади головних лікарів обласних закладів охорони здоров'я

06.02.17 17:52Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

6 лютого в Миколаївській ОДА розпочався перший етап конкурсу на посади головних лікарів обласних закладів охорони здоров’я.

Претенденти на участь у конкурсному відборі презентували власні концепції розвитку та функціонування медичних закладів.

Сьогодні конкурсна комісія та представники громадськості заслухали дев’ятьох кандидатів:

Оксана Баланська (Миколаївський обласний центр здоров'я);

Павло Георгієв (Миколаївський обласний протитуберкульозний диспансер)

Тетяна Кравчук (Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер)

Анатолій Кобилянський (Обласна стоматологічна поліклініка)

Ольга Литвинова (Миколаївський обласний будинок дитини)

Олег Мироненко (Обласний центр медико-соціальної експертизи)

Анатолій Педак (Миколаївська обласна психіатрична лікарня № 2)

Петро Римар (Миколаївський обласний наркологічний диспансер)

Валерій Чиняков (Миколаївська обласна станція переливання крові).

Як зазначив заступник голови ОДА Віталій Кіндратів, перший етап конкурсу передбачає тільки презентації концепцій розвитку лікарень від кандидатів, а також запитання від громадськості, відкрите обговорення. Наступним етапом конкурсу буде співбесіда кандидатів з конкурсною комісією.

Нагадаємо, що 7 лютого о 10.00 год. в малій залі облдержадміністрації (4 поверх) відбудеться наступне засідання першого етапу конкурсних відборів на заміщення вакантних посад головних лікарів.

Запрошуємо до обговорення кандидатур представників ЗМІ, громадських активістів, експертів та громадян які небайдужі до майбутнього комунальних закладів.

Для отримання більш детальної інформації звертайтесь за телефоном: (0512) 37-34-41.

Пресс-служба Николаевской облгосадминистрации

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