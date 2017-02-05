Для согрева: четыре пряности для тех, кто любит погорячее

Многие специи обладают согревающим эффектом и легко «поделятся» с нами.Зимой, когда хочется тепла, найти его можно в многообразии традиционных азиатских специй.

Многие из них обладают согревающим эффектом и легко «поделятся» с нами.

Куркума

Куркуму легко узнать среди других специй: она ярко-оранжевого цвета. Изначально куркума – это корень, родственник имбиря, который, в отличие от него, чаще используют в виде высушенного порошка. Все, куда куркуму добавляют, приобретает желтый цвет, поэтому ее активно применяют в качестве красителя. Хотя растение это лекарственное: считается, что куркума убивает бактерии и стимулирует иммунитет.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Самый известный способ употребления куркумы (если не в составе смесей для азиатских блюд) – это золотое молоко. Считается, что оно помогает при простудах, болях в разных частях тела, улучшает пищеварение и пр. Готовят его так: две столовые ложки куркумы заливают стаканом воды, доводят до кипения и уваривают до получения густой смеси примерно 10 минут (огонь должен быть медленным).

Получившуюся массу можно хранить в холодильнике. Ее добавляют в доведенное до кипения молоко из расчета чайная ложка на стакан. Пасту нужно полностью развести в молоке, после чего можно пить.

Иногда в молоко добавляют еще и по чайной ложке меда и сливочного масла.

Гвоздика

Почки гвоздики обладают настолько сильным ароматом, что даже в традиционные индийские блюда эту пряность добавляют совсем в небольших количествах. Например, для приготовления литра масала-чая (так называется индийский чай с молоком и специями) нужно всего 2–3 почки! Это природный антисептик, благодаря чему гвоздичное масло добавляют, например, в зубную пасту.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

При кашле, к примеру, гвоздику смешивают с медом в пропорции щепотка порошка на чайную ложку и рассасывают. Однако гипотоникам она противопоказана.

Корица

Корица – одна из самых популярных пряностей и в европейской кухне: сложно представить себе, например, яблочный пирог без пары ложечек молотой корицы или глинтвейн без коричной палочки.

Корица согревает, помогает пищеварению, тонизирует, может снимать спазмы и облегчать кашель.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Проще всего приготовить пряный чай, доведя до кипения литр воды с палочкой корицы, 3 гвоздичками и 3–4 коробочками кардамона. Воду со специями настаивают около 20 минут, после чего снова проваривают в течение пары минут с сухим чаем.

Пьют горячим, дав напитку настояться. При кашле можно смешать порошок корицы с медом и рассасывать пару раз в день.

Мускатный орех

Эту специю легко достать – она чрезвычайно популярна: мускатный орех добавляют в выпечку, в паштеты, в варенье и еще в массу самых разных, вполне европейских блюд. Повара любят мускат за его тонкий и вместе с тем сильный специфический аромат и легкую остроту, которую он привносит в блюда. А в Индии мускатный орех – еще и лекарство.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

как и многие другие согревающие специи, мускатный орех хорошо сочетается с молоком. Смесь молока (стакан) и молотого муската (на кончике чайной ложки) используется, например, как успокоительное средство при нарушениях сна. Можно добавлять мускатный орех в противопростудный чай – например вместе с имбирем. Но лучше проявлять осторожность, так как мускат довольно острая специя и в избытке может приводить к перевозбуждению.