Николаевская БСМП получила лицензию, позволяющую работать с наркотическими препаратами

03.02.17 20:57Сколько просмотров этой статьи32Сколько комментариев этой статьи0

Об этом в соцсети Facebook сообщил главврач больницы Александр Демьянов.

"У нас праздник. Итог трёхмесячной работы - получение лицензии от Державної Служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. На последнем рассмотрении 02.02.2017 мы в компании 14 больниц из 30 (!!!) получили лицензию с первого раза.

Наш номер оказался 13, но счастливым! Поздравляю весь коллектив БСМП, всех кто брал участие в подготовке документов, заведующих отделениями, Начмеда, старших сестёр и юриста с плодотворной работой. Вы ЛУЧШИЕ!", - написал Александр.

По его словам, теперь БСМП имеет законное право работать с наркотическими и сильнодействующими подконтрольными препаратами. Без этой лицензии работа любой больницы парализована.

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