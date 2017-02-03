Николаевская БСМП получила лицензию, позволяющую работать с наркотическими препаратами

Об этом в соцсети Facebook сообщил главврач больницы Александр Демьянов.

"У нас праздник. Итог трёхмесячной работы - получение лицензии от Державної Служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. На последнем рассмотрении 02.02.2017 мы в компании 14 больниц из 30 (!!!) получили лицензию с первого раза.

Наш номер оказался 13, но счастливым! Поздравляю весь коллектив БСМП, всех кто брал участие в подготовке документов, заведующих отделениями, Начмеда, старших сестёр и юриста с плодотворной работой. Вы ЛУЧШИЕ!", - написал Александр.

По его словам, теперь БСМП имеет законное право работать с наркотическими и сильнодействующими подконтрольными препаратами. Без этой лицензии работа любой больницы парализована.