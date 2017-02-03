Гречневая диета на 7 дней — худеем быстро и без голода

Эта диета обладает сразу двумя важными достоинствами. Она эффективна — худеют на гречке быстро и сбрасывают до 7 кг за одну неделю. Она неголодная — есть гречку можно практически в неограниченном количестве. Какие рекомендации по похудению на гречке дают специалисты? И какие отзывы о гречневой диете дают те, кто уже испробовал ее в действии? Поговорим об этом подробнее.

Гречка — известный диетический продукт. Кроме того, что она низкокалорийна, крупа обладает значительным запасом полезных микроэлементов и витаминов. В гречке много белка, аминокислот, витаминов группы В и Р, калия, магния, фосфора, железа. Поэтому гречневая диета для похудения относительно безопасна для здоровья. Хотя и здесь есть свои оговорки.

Как и любая монодиета, гречневая не терпит применения других продуктов. И даже придерживаясь ее относительно недолго, желательно добавлять в рацион поливитамины. Противопоказана диета на гречневой каше беременным и кормящим мамам.

Кроме гречневой крупы в этой диете применяется кефир — полезный продукт, стимулирующий работу желудочно-кишечного тракта. Благодаря кефиру организм насыщается витаминами А, В2, В12 и более активно выводит токсины и шлаки. В результате вы получаете двойной эффект: желаемое снижение веса и улучшение состояния кожи.

Известная кефирная диета позволяет достичь аналогичных результатов даже за более короткий срок. Однако с ней вас будет преследовать чувство голода.

Гречневая диета на 7 дней — рекомендации специалистов

Рацион гречневой диеты включает:

гречку — готовьте ее в том количестве, чтобы ощущать сытость в течение всего дня;

1% кефир — не более 1 литра в сутки;

обильное питье — минеральную воду без газа, зеленый или фиточай чай.

Чтобы приготовить гречку, ее нужно промыть, залить кипятком (из расчета 1,5 стакана воды на 1 стакан крупы), укутать в полотенце и оставить на ночь. Не добавляйте соль, сахар или масло.

Питание на этой диете не нормируется ни по количеству приемов пищи в день, ни по объему съеденной гречки. Это так называемый щадящий рацион, позволяющий вам самостоятельно определять необходимое количество пищи.

Но не переедайте, особенно в первый разгрузочный день на гречке, ведь впереди еще минимум 6 таких дней. И есть риск, что однотипное меню вам быстро надоест. Другая разновидность диеты на гречке — гречневая диета Пьера Дюкана требует ежедневного употребления не более 200 г каши.

Кефир желательно употреблять за полчаса до или полчаса после еды. Но, если есть гречку всухомятку слишком сложно, запивайте ее кефиром. Гречневая диета с кефиром предполагает также обильное питье, не менее 1,5 литра жидкости в день. Так организм сможет активнее бороться с жировыми отложениями.

Несколько советов для эффективного похудения

Процесс сжигания жировых масс на гречневой диете начинается только на третий день. Поэтому по эффективности гречневая диета на 7 дней более успешна, чем, например, гречневая диета на 3 дня.

Не переживайте, что весы долго не показывают долгожданного снижения веса. Сдвиг стрелки в меньшую сторону вы увидите ближе к концу недели.

Если на третий или на четвертый день гречка начала надоедать, можете немного разнообразить свой рацион.

Например, добавьте в кашу ложечку соевого соуса. Или положите несколько штук чернослива и кураги. Поверьте, ощутимого вреда это не принесет.

А у вас будет меньше соблазнов сорваться и наесться вдоволь чипсов или конфет. Но не злоупотребляйте — чем больше отступлений вы допустите, тем меньший эффект получите в результате.

Вот еще несколько способов обмануть аппетит:

съешьте пару зеленых яблок или салат из капусты;

используйте в рационе зелень, богатую витаминами и микроэлементами;

рассосите во рту ложку меда, особенно если вам предстоит активная умственная работа. Не переживайте, полученная глюкоза будет полностью усвоена мозгом.

Как правильно выходить из гречневой диеты

Чтобы потерянные за время пребывания на диете килограммы не вернулись, не начинайте сразу активно есть жирное и сладкое. После гречневой диеты на 7 дней будут уместны легкие продукты. А кушать желательно не позже чем за 3 часа до сна.

На завтрак подойдет яйцо, нежирный творог с кусочком зернового хлеба. На обед — салат с рыбой или мясом, нежирный суп. На ужин снова съешьте гречку. В течение 3-4 дней постепенно включайте в рацион нежирное мясо, некрахмалистые овощи, низкокалорийные фрукты и продолжайте пить кефир.

Диета на гречке и кефире не имеет ничего общего с голоданием. Поэтому она пользуется заслуженной популярностью среди женщин многих стран мира. Придерживайтесь ее один раз в 2 месяца. И всегда будете стройной и красивой!