В Николаеве из "Гипаниса" увезли детей с отравлением

03.02.17 13:53Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве состоянием на утро 3 февраля пятеро детей в возрасте от 6 до 14 лет госпитализированы в инфекционную больницу.

Все они ходят в сад или школу "Гипанис", сообщает "НикМедиа".

Об этом сообщил депутат городского совета, отец одного из заболевших детей Владислав Ентин. У детей подозрение на отравление.

В школе "Гипанис" объявили о карантине якобы из-за ротавирусной инфекции, однако детский сад продолжает работать.

Депутат горсовета Артем Грозов заявил о сырости и грибке в помещениях "Гипаниса": "Прошу ещё обратить внимание на спортзал института, он находится под пищеблоком детского сада! Из-за сырости в нем поселился грибок и чёрная плесень. Руководство считает что это нормально. Мало того что студенты должны дышать этим во время физических нагрузок, так ещё учитывая соседство с пищеблоком сада это могло стать одной из причин отравления", - сообщил Грозов.

"Гипанис" - является частным учебным комплексом. Стоимость пребывания в детсаду составляет более 3 тыс. грн. в месяц.

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