3 натуральных продукта, которые помогут избавиться от варикоза

Масло чеснока уменьшает воспаление и улучшает кровообращение. Нанесите несколько капель на область поражения, накройте полиэтиленовым пакетом, замотайте тканью, и смойте на следующее утро.

Яблочный уксус является очищающим средством, уменьшающим отеки. Смочите ватный диск и нанесите на пораженный участок.

Кайенский перец улучшает кровообращение. Используйте его с горячей водой

Домашние средства при варикозном расширении вен.

Варикозное расширение вен – огромное раздутие вен, появляющееся ближе к поверхности кожи. Оно происходят, как правило, на икрах и бедрах и является результатом неисправных клапанов внутри вен, вследствие длительного давления или обструкции.

Общие факторы, способствующие варикозному расширению вен: наследственность, ожирение, использование противозачаточных таблеток, запор, гормональные изменения в организме во время беременности, полового созревания и менопаузы.

Дефицит витамина С и биофлавоноидов ослабляет структуру коллагена в венозных стенках, приводящие к варикозным расширением вен.

По данным здравоохранения и социальных служб, варикозным расширением вен страдают 25 процентов женщин и 10 процентов мужчин. Медицинские и хирургические методы лечения варикозного расширения вен очень дорогие, но вы можете попробовать некоторые домашние средства для облегчения симптоматики, а также уменьшения неудобств, вызываемых ими.

3 лучших домашних средства при варикозном расширении вен

Масло чеснока

Чеснок является отличным противовоспалительным средством для лечения симптомов варикозного расширения вен. Это один из наиболее эффективных натуральных методов лечения варикозного расширения вен. Он разрушает вредные токсины в кровеносных сосудах и улучшает кровообращение.

Методы использования Нанесите несколько капель масла чеснока на пальцы и нежно помассируйте область, пострадавшую от варикозного расширения вен. Накройте это место не впитывающимся материалом (например, полиэтиленом) и оберните сверху теплой тканью или бинтом.

Масло жожоба

Масло жожоба — противовоспалительное, способствует заживлению ран и стимулирует выработку коллагена, помогая успокоить воспаленные и болезненные вены. Методы использования Нанесите несколько капель масла жожоба на проблемную область. Слегка помассируйте. Оставьте на несколько минут и смойте теплой водой.

Кайенский перец

Кайенский перец считается чудо-свойством при варикозном расширении вен. Будучи очень богатым источником витамина С и биофлавоноидов, он увеличивает циркуляцию крови и облегчает боль перегруженных, опухших вен. Методы использования Добавьте одну чайную ложку порошка кайенского перца на чашку горячей воды и хорошо размешайте. Пить напиток три раза в день на протяжении одного или двух месяцев.