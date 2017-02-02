Позвони маме, или как продлить жизнь родителям

Ученые Калифорнийского Университета сделали невероятное открытие, которое поможет продлить жизнь родителей каждого из нас.

Как показали исследования, одиночество является одним из ускорителей старения и смерти. Ученые наблюдали за 2200 пожилыми людьми, чтобы изучить их состояние. Отметим, что во внимание принимался только фактор одиночества: социальный статус роли не играл.

Так вот, в результате исследований оказалось, что те пожилые люди, с которым регулярно приезжали близкие – гораздо здоровее и энергичнее, чем те, о ком родственники забыли. По прогнозам ученых, первая группа пожилых людей проживет дольше и, конечно же, счастливее.