20.01.17 07:171370
Позвони маме, или как продлить жизнь родителям
|02.02.17 18:15
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Ученые Калифорнийского Университета сделали невероятное открытие, которое поможет продлить жизнь родителей каждого из нас.
Ученые Калифорнийского Университета сделали невероятное открытие, которое поможет продлить жизнь родителей каждого из нас.
Как показали исследования, одиночество является одним из ускорителей старения и смерти. Ученые наблюдали за 2200 пожилыми людьми, чтобы изучить их состояние. Отметим, что во внимание принимался только фактор одиночества: социальный статус роли не играл.
Так вот, в результате исследований оказалось, что те пожилые люди, с которым регулярно приезжали близкие – гораздо здоровее и энергичнее, чем те, о ком родственники забыли. По прогнозам ученых, первая группа пожилых людей проживет дольше и, конечно же, счастливее.