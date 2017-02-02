Почему медики не советуют лечить простуду чаем с лимоном?

Все мы привыкли считать чай с лимоном одним из лучших и проверенных средств от простуды. Однако специалисты не советуют использовать такой напиток для лечения горла и простуды. Почему? Читай дальше.

Такой вкусный и ароматный напиток, как чай с лимоном, использовать во время заболевания вирусными заболеваниями и простудами никак нельзя.

По словам медиков, несмотря на то, что в лимонах очень много витамина С, необходимого для улучшения работы иммунитета и борьбы с вирусами и бактериями, в то же время в этих цитрусовых слишком много кислот.

Эти кислоты способствуют созданию излюбленной среды для микроорганизмов, что делает их более устойчивыми к работе иммунной системы.

И это не единственный минус чая с лимоном. Врачи говорят, что традиция лечиться горячими напитками хоть и используется веками, однако является нежелательной.

Особенно опасно употреблять горячие напитки при болях в горле. Мало того, что горло итак воспалено и очень чувствительно, так еще и мы горячими напитками дополнительно его травмируем, создавая ненужную нагрузку на ослабленный организм.

Да, говорят эксперты, вначале мы чувствуем облегчение, но оно – временно. Дальше состояние чаще всего ухудшается.

Также специалисты назвали лучший напиток для лечения простуды, ОРЗ и ОРВИ. Они утверждают, что толковый доктор никогда не посоветуют своему пациенту лечение горячими и кислыми напитками, зная, какой раздражающий эффект они оказывают. Идеальный вариант – это минеральная щелочная вода.

Кстати, не только горячий чай с лимоном не подходит для лечения простуд. Осторожнее, говорят медики из электронной газеты «Век», следует быть и чаем с малиной. Особенно в том случае, если пациент дополнительно принимает аспирин (ацетилсалициловую кислоту).

Дело в том, что малина является источником салициловой кислоты, что при употреблении чая с малиной и таблеткой аспирина может удвоить дозировку аспирина. Ацетилсалициловая кислота – это коагулянт, разжижающий кровь.

Переизбыток аспирина может вызвать ухудшение здоровья у людей, которые склонны заболеваниям сосудов и сердца, тромбозу.

Автор Алина Таценко