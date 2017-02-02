Диетические сладости: какая халва самая полезная для здоровья

Думаете, что полезных сладостей не бывает? Вы сильно ошибаетесь, ведь существует вкусное и полезное лакомство – халва.

Какая халва самая полезная для здоровья

Для многих из нас халва – это любимое лакомство родом из детства. Мы помним, как родители уверяли нас, что халва вредна для зубов, но, оказывается, что это совсем не простой продукт. Например, с давних времен была известна польза халвы в качестве источника калорий, а, значит, и энергии.

Для путешественников она была просто незаменима во время дальних походов еще и потому, что для ее хранения не нужно было обеспечивать никаких особых условий.

Кроме того, высокое содержание растительных жиров делает халву питательной и, вместе с тем, нетяжелой пищей, а сахара помогают справляться с любыми умственными и физическими нагрузками, что в наш быстроразвивающийся век просто необходимо. Это лакомство помогает восстанавливать силы, энергию и служит ценным строительным материалом для нашего тела.

Самые распространенные сорта халвы сегодня изготавливают из семян подсолнечника, из арахисовых зерен и из кунжутных семечек. Обнаружив в семенах особо активные вещества, некоторые ученые засомневались в пользе халвы.

Природные антисептики и алкалоиды, которые содержатся в семени, при определенной доле концентрации могут оказать негативное влияние. Но оказалось, что в семенах этих растений их концентрация незначительна, и наш организм легко справляется с воздействием этих натуральных веществ.

Польза подсолнечной халвы

В наших широтах благодаря удивительной жизнестойкости подсолнечника этот вид халвы является наиболее распространенным. Семена подсолнечника помогают быть более стойким и человеку: в них в достаточном количестве присутствует витамин В1, благодаря чему халва полезна людям с болезнями нервной и сердечнососудистой систем. Кроме того, этот же витамин ускоряет усвояемость углеводов, повышает секрецию желудочного сока, активизирует иммунную систему.

В халве также содержится витамин F1, который защищает сосуды от холестериновых бляшек, нормализует кровообращение, способствует укреплению стенок сосудов. Если вы заботитесь о своей внешности, то помните, что F1, который имеется в халве, улучшает состояние кожи, ногтей и волос.

Польза кунжутной и тахинной халвы

Кунжутная халва изготавливается из семечек кунжута, тахинная — из внутренней части семени. В них особенно высока концентрация биоактивных веществ, и именно они дают слегка горьковатое послевкусие. На Востоке этот настоящий деликатес для гурманов ценится очень высоко за особый вкус и пользу для организма.

В обоих сортах кунжутной халвы в высокое содержание таких минералов, как цинк, магний, марганец, медь, кальций — полный набор «сердечных» минералов.

Таким образом, халва полезна для профилактики и лечения сердечнососудистых заболеваний. Фосфор, витамины группы В, аскорбинка, витамины красоты F и E улучшают работу легких, замедляют развитие рака кишечника, предотвращают остеопороз и даже помогают при мигрени.

Польза арахисовой халвы

Халва из арахиса еще более полезна, чем сладость сортов из другого сырья. Высокое содержание фолиевой кислоты позволяет организму быстро отстраивать новые клетки и ведет к внутреннему и внешнему омоложению. Витамины РР, В2, В6, D улучшают состояние костей, работу сердца и мозга.

Помните, что арахисовое, подсолнечное и кунжутное масла холодного отжима, которые содержатся в халве, часто назначают при различных заболеваниях, и они действительно оказывают на наш организм целебное воздействие. Поэтому не бойтесь порадовать себя кусочком вкусной и полезной халвы.