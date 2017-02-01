Смерть в утробе: преступная халатность врачей на Николаевщине

01.02.17 17:50Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Приходя в больницу, хочешь не хочешь, а отдаешь свою жизнь с чужие руки. А иногда отдаешь и жизнь своего малыша, появления которого только ожидаешь.

Об этом пишет издание Ukrnews24.net.

И хорошо, когда врачи профессионалы и подходят к своей работе со всей серьезностью, но иногда случаются страшные непростительные трагедии…

Утром в субботу, 28 января, в родильном отделении Доманевской центральной районной больницы в ходе операции кесаревого сечения у 23-летней местной жительницы Натальи Журан врачи извлекли мертвого ребенка – девочку.

Главной причиной произошедшего родственники и близкие девушки видят в том, что в отделении затянули проведение операции.

По словам отца Натальи, в связи с приближением срока родов с 16 января его дочь находилась на стационаре в больнице под наблюдением врачей. 25 января заведующий родильным отделением Анатолий Очеретный отправил ее на проведение еще одного УЗИ в Первомайск. Там были очень удивлены, почему же она до сих пор не родила, посоветовав делать кесарево сечение уже 25-го-26-го января.

Показанием для проведения операции был большой размер плода – 4 кг 200г.

— Вернулись в больницу, собрали врачей, говорим: «Давайте что-то будем делать». А заведующий отделением заявил, что у Наташи пониженный гемоглобин. Но как пониженный? Она же еще три дня назад сдала анализы, и он об этом только сейчас говорит?! Но врач успокаивал: «Время же у нас еще есть до понедельника (30 января – ред.)». Это они 30 января только собирались «что-то думать», — рассказал Олег Гручковский.

26-го января девушке сделали первый укол для повышения гемоглобина. Вечером 27-го января ей стало плохо.

— Было около 22:00. Наташа попросила медсестру послушать, та послушала ее через трубку: «Ребенок спит, и ты ложись». Она и легла. Терпела до 02:00, вышла в коридор. Старшая медсестра (Ольга Марахович) спала. Пришла к ней только к 04:00, послушала, а там уже, наверное….

Вызвала дежурного врача, тот прозвонил заведующему отделением, который приехал только к 08:00. Положили на кресло, послушали, и так в глаза ей и сказали: «Ребенок уже не живой».

Нас все эти дни просто успокаивали, и дочь верила заведующему отделением, что он тут (в больнице — ред.) живет, и в случае чего – будет рядом. А он в пятницу вечером уехал в Первомайск, домой на выходные. И операцию больше некому было делать!

Как рассказал отец девушки, гинеколог Валерий Роготский, который с самого начала вел его дочь в отделении, просил прощения у семьи и признал то, что виной всему – бездеятельность медперсонала.

Он также уговаривал заведующего Очеретного предпринимать меры, но тот говорил ждать до понедельника, 30 января.

В прокуратуре Николаевской области сообщили, что по факту случившегося ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины («Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником»).

Тем временем родственники девушки предоставили справку о причине смерти ребенка, датированную 31 января.

Согласно документу, причиной признали внутриутробную гипоксию плода.

В управлении здравоохранения Николаевской ОГА отметили, что на данный момент ожидаются результаты патологоанатомической экспертизы, после чего можно будет говорить о причинах смерти и предпринимать дальнейшие меры по выяснению обстоятельств произошедшего.

Только как теперь дальше жить 23-летней девушке, жизнь которой уже покалечила врачебная бездушность и непрофессионализм?

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