Ученые: чтобы избежать смертельных заболеваний, нужно жить в горах

Исследователи объяснили, почему среди горцев не только очень много долгожителей, но и тех, кто на протяжении всей жизни не страдает самыми распространенными заболеваниями на планете.

По словам специалистов из Университета Наварры, целебный горный воздух и уникальный климат защищают людей от возникновения многих опасных заболеваний, в том числе от сахарного диабета, сердечно-сосудистых недугов и болезней легких.

Ученые провели эксперимент на основе данных о нескольких тысячах добровольцев. Все участники исследования жили на разной высоте, и ученые обнаружили, что люди, живущие на высоте от 450 до 2300 метров над уровнем моря, намного реже других людей страдают некоторыми очень опасными заболеваниями.

Оказалось, что у горцев намного реже встречается метаболический синдром.

Медики называют метаболическим синдромом целую группу нарушений, которые способствуют риску угрозы развития сахарного диабета, инсульта и сердечно-сосудистых недугов.

У жителей гор очень редко встречаются такие симптомы, как повышенный уровень холестерина в крови, высокий уровень сахара в крови, высокое давление. Более того, специалисты обнаружили, что у горцев очень редко встречается отложение жира в области талии.