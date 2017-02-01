За гроші уряду Японії Первомайська дитяча лікарня отримає сучасне медичне обладнання

Уряд Японії в рамках першого етапу фінансування Програми підтримки проектів людської безпеки «КУСАНОНЕ» 2017 року безоплатно виділить українським благодійним організаціям 290 тисяч доларів США - повiдомляє Українська Правда.

За 2016 рік було розглянуто більше 500 заявок, але вибрано тільки 5 проектів і в число переможців увійшов проект, розроблений спільно Первомайською центральною міською багатопрофільною лікарнею та благодійною організацією «Миколаївський обласний фонд «Здорова нація». Вказана інформація була озвучена під час апаратної у міській раді, повідомляє відділ інформаційної діяльності.

«Проект модернізації медичного обладнання у Первомайській центральній міській багатопрофільній лікарні» передбачає придбання медичного обладнання для дитячої лікарні, а саме:

операційний стіл, апарат штучної вентиляції легень, монітор пацієнта, ультразвуковий інгалятор, пульсоксиметр, аспіратор. Відповідні договори були підписані 27 січня 2017 року між посольством Японії і п’ятьма благодійними організаціями з Сумської, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської (БО «Миколаївський обласний фонд «Здорова нація») та Одеської областей.

Головний лікар Первомайської ЦМБЛ О. Чекрижов зазначив, що лікарня не зупиняється на своїх досягненнях і на даний час бере участь у фінському гранті щодо енергоефективності.