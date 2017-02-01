Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Николаевщине не превышает уровень эпидемического порога

01.02.17 13:22Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

Всего на 4 недели текущего года гриппом и ОРВИ заболело 5164 человека (на четвертой неделе прошлого года — заболело всего 8525 человек), из них дети составили 3103 человека, удельный вес среди всех заболевших — 60%.

По сравнению с третьим неделей года заболеваемость гриппом и ОРВИ на Николаевщине снизилась на 526 случаев (9%), сообщает "БлинКом".

Заболеваемость не превышает уровень эпидемического порога (-27%). За неделю госпитализировано 238 больных, из них — 182 детей. 76% от всех госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ.

По состоянию на четвертую неделю года против гриппа привито 5411 человека, из которых наибольшее количество находится в специализированных учреждениях (интернатах, домах ребенка, домах почтенного возраста) — 1952 человек (36%). Персонал предприятий, учреждений, организаций — 1878 человек (35%). 1150 человек (21%) — медицинские работники. За собственные средства привито всего 308 человек (6%).

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