Природные стимуляторы для укрепления иммунитета: имбирь, мумиё, прополис, алоэ, чеснок.

Все мы знаем, что сильный иммунитет — гарантия хорошего здоровья, отсутствие простудных и воспалительных заболеваний.

Иммунная система организма, как никакая другая, способна к повышению своей эффективности.

Как улучшить иммунитет и можно ли сделать это в домашних условиях? Да, сделать это можно и для этого не требуется особых медицинских знаний и дорогостоящих препаратов. Существующие народные средства для повышения иммунитета вполне справятся с такой задачей.

С чего же начать?

На иммунитет огромное влияние оказывает правильный образ жизни. Под этими словами подразумевают полный отказ от алкоголя и курения, физическая активность, закаливание природными факторами.

Очень полезно для крепкого иммунитета ходить босиком, купаться в водоёмах, принимать солнечные и воздушные ванны.

А что же с питанием? Для хорошего иммунитета в рационе питания не должно быть много сахара и кофеина (кофе, крепкий чай), жирной и острой пищи.

Одним из способов, как повысить иммунитет в домашних условиях народными средствами является употребление определённых продуктов, улучшающих защитные реакции организма.

Продукты, повышающие иммунитет:

Итак, начнём с продуктов питания. Регулярное употребление в пищу продуктов, повышающих иммунитет, является доступным в домашних условиях способом помочь защите организма. Вот далеко не полный список полезных для иммунитета продуктов:

злаки — овсяная и ячневая каша, гречка, пшено, хлеб грубого помола;

кисломолочная продукция — всевозможные йогурты, простокваша, ряженка, сметана (без добавления красителей и консервантов);

белковая пища — яйца, нежирное мясо, бобовые;

морепродукты — рыба, креветки, мидии, крабы, морская капуста;

фрукты — цитрусовые, яблоки, хурма, абрикосы и персики;

овощи и корнеплоды — помидоры, морковь, свёкла.

Также полезны для иммунитета ягоды, орехи, чеснок и лук, чёрная редька, репа, хрен и горчица.

Эти продукты насыщают организм витаминами и минералами, являются источником антиоксидантов и природных регуляторов обмена веществ. Залог сильного иммунитета в качестве питания!

Повышающие иммунитет продукты можно есть как самостоятельное блюдо, так и приготовить из них вкусную смесь. Вот два примера такой смеси, которая благотворно влияет на иммунитет человека.

Грецкие орехи, курага, чернослив, изюм, лимон в равных количествах перекрутить на мясорубке, добавить мёд. Поставить в холодильник и есть по 1 чайной ложки на голодный желудок.

Взять три зелёных яблока, порезать кубиками, добавить полкило клюквы, стакан измельчённого грецкого ореха, полтора стакана сахара.

Сложить все ингредиенты в эмалированную кастрюлю, залить 500 мл воды и, помешивая деревянной ложкой, довести до кипения. Получившуюся смесь принимать для повышения иммунитета по две столовых ложки в день.

Такие витаминные курсы, питающие организм и повышающие иммунитет, хорошо проводить несколько раз в год, когда происходит пик развития простудных заболеваний.

Готовим напитки для повышения иммунитета

Кроме правильного питания, усилить иммунитет в домашних условиях помогают такие народные средства, как специальные горячие и холодные напитки, приготовленные из растительных продуктов.

Пить их не только полезно, но и приятно. Такая кружка «чая для иммунитета» в начале нового дня может стать хорошей альтернативой чашечке кофе. Вот как повысить иммунитет без лекарств, используя простые и вкусные народные рецепты.

Шиповник. Его нужно заваривать в термосе. Берут одну столовую ложку плодов на 0,5 литра воды. Получившийся настой пьют по 200–500 мл в день.

Лимон. Выжимают сок из 2 лимонов, добавляют в него мёд. Смесь подогревают и пьют по утрам.

Брусника и калина. Из них делают морс: ягоды растереть, добавить мёд и немного горячей воды, дать настояться полчаса. Пить половину стакана трижды в день.

Цитрусовый чай. Заваривают корки лимона и апельсина с чёрным чаем. Яблочный чай. Половину яблока залить одним литром кипятка и варить в течение 10 минут.

Ромашковый чай. Цветки ромашки аптечной добавлять в зелёный чай из расчёта одна столовая ложка на 500 мл.

Сок из моркови. Пьют свежий морковный сок ежедневно натощак. Для придания напитку приятного вкуса его разбавляют другими соками — яблочным, апельсиновым, вишнёвым.